5.7 C
Comune di Arezzo
venerdì, Novembre 21, 2025
type here...
HomeIn primo pianoGiani vara la Giunta co' l'assessora alla felicità: un bastava 'l vinsanto?

Giani vara la Giunta co’ l’assessora alla felicità: un bastava ‘l vinsanto?

Giani tira fòri la “delega alla felicità”: in Toscana parte la caccia a chi l’ha vista

Gino Perticai
By Gino Perticai

-

In Regione Toscana s’è vista di tutto: assessori, supersindaci, deleghe che vanno e vengono come le rotaie del tramvia… ma ora siamo ufficialmente entrati nella Toscana Mistica.

Eugenio Giani, appena rieletto, ha tirato fuori dal cilindro la nuova Giunta e soprattutto la bomba che sta facendo schiantare il web:
la “delega alla felicità”.

Sì, o bischeri, proprio quella.
È tutto vero: pare che all’assessora Cristina Manetti tocchi tutto: cultura, turismo culturale, università, parità di genere… e ora anche farci diventare contenti.
Praticamente un mix tra l’Opera di Firenze e l’oroscopo di Paolo Fox.
Praticamente l’hanno nominata Assessora a ‘Oh, sorridi e zitta!’.

Giani la mette giù seria:
«È un diritto fondamentale! L’hanno messo nella Costituzione degli Stati Uniti grazie a un toscano, Mazzei!», proclama.
E via a raccontare che Mazzei, da Poggio a Caiano, studiava a Santa Maria Nuova e poi s’è ritrovato a cena con Thomas Jefferson a parlare di libertà, diritti… e probabilmente anche di bistecca.

E allora, siccome negli USA c’è per merito di un toscano, e chi siamo noi per essere da meno, ecco che arriva la Felicità nello Statuto toscano.
Che a questo punto manca solo la “delegazione alla schiacciata con l’uva” e siamo a posto.

LA GENTE REAGISCE: “CI MANCA SOLO L’ASSESSORATO ALLA COGLIONITE!” 

  • «Povera Toscana mia!!! Ci mancava questa stupidaggine.»
  • «Sostituirà quella alla salute?»
  • «Di quella alla coglionite non c’è bisogno.»
  • «Bah… in effetti…»
  • «…questa poi!!!»

Insomma: la felicità divide.
Qualcuno dice che è una bella idea.
Gli altri: che è come mettere l’ombrello in mano a un pesce.

Per ora l’unico risultato tangibile è che in Toscana la felicità esiste… ma solo se la firma un assessore.
Che poi, conoscendoci, diventerà:
“Diritto alla felicità… quando un si lamenta nessuno”.

Articoli correlati:

Polifonico o Polifarlocco? Ex Lebole, partono i lavori… e gli umarèll mettono il turbo: “Oh, se fa tutto male!” Sul torrente Castro: Garzette, monopattini e geni della notte Giani sul trattore: “più sicurezza!” E il mezzo pregava: “non farmi cappottare!” Pronto soccorso, arrivano i “Facilitatori”: 48 nuovi eroi scelti per calmare le risse, dare notizie e non fare un tubo di sanitario Quadricicli leggeri: 34 nuovi stalli per evitare che le minicar parcheggino anche sui tetti A scuola di affetività? Macchè, meglio lasciarli studiare su Pornhub Natale ad Arezzo: gestione del traffico copia-incolla dal 2014

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

Articolo precedente
Ombre sulla Città del Natale – Capitolo 2 –  La città che brilla troppo
Articolo successivo
La Fraternità Federico Bindi apre “Casa Don Dino”
Gino Perticai
Gino Perticai
Dal 1973 nel mondo della comunicazione, una breve esperienza Milanese con A.P.C. agenzia di Marketing, con l’avvento delle prime radio in Fm inizia una serie di esperienze nelle radio locali: Radio Torre Petrarca, Radio OK, Golden Radio, Radio Life,  fino al 1998 momento in cui l’innata curiosità e la voglia di sperimentare novità lo portano a maturare il primo interesse sul world wide web. E' da lì che nel 2000 nasce l’idea delle prime testate regionali on line. Fonda Arezzo Notizie e la dirige fino al Giugno 2016. l'Ortica è la sua nuova scommessa.
- Advertisment -
clickandfly dervizi foto video con drone o senza per agriturismi cantine

Dello stesso autore

Sostieni L'Ortica

Un gesto per coltivare l'informazione libera.
Sostenere l'Ortica significa dare valore al giornalismo indipendente.
Con una donazione puoi contribuire concretamente al nostro impegno nel fornire notizie senza condizionamenti.
Ogni piccolo sostegno conta: unisciti a noi nella nostra missione per un'informazione libera e imparziale.
Grazie per il tuo sostegno prezioso.
Dona con Paypal

Arezzo News - L'Ortica notizie pungenti

Cronache locali. Critiche e punture senza peli sulla lingua.

Contattaci: info@clickey.it

Seguici

© Copyright - 2025 L'Ortica - Direttore responsabile Gino Perticai || Registro stampa Trib. di Arezzo n. 6 28/5/15 - ROC 26524 || CF PRTGNI54M09A390L

Remastered by Click&Fly drone video foto & web - Arezzo 2024