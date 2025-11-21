Giani vara la Giunta co’ l’assessora alla felicità: un bastava ‘l vinsanto?

In Regione Toscana s’è vista di tutto: assessori, supersindaci, deleghe che vanno e vengono come le rotaie del tramvia… ma ora siamo ufficialmente entrati nella Toscana Mistica.
Eugenio Giani, appena rieletto, ha tirato fuori dal cilindro la nuova Giunta e soprattutto la bomba che sta facendo schiantare il web:
la “delega alla felicità”.
Sì, o bischeri, proprio quella.
È tutto vero: pare che all’assessora Cristina Manetti tocchi tutto: cultura, turismo culturale, università, parità di genere… e ora anche farci diventare contenti.
Praticamente un mix tra l’Opera di Firenze e l’oroscopo di Paolo Fox.
Praticamente l’hanno nominata Assessora a ‘Oh, sorridi e zitta!’.
Giani la mette giù seria:
«È un diritto fondamentale! L’hanno messo nella Costituzione degli Stati Uniti grazie a un toscano, Mazzei!», proclama.
E via a raccontare che Mazzei, da Poggio a Caiano, studiava a Santa Maria Nuova e poi s’è ritrovato a cena con Thomas Jefferson a parlare di libertà, diritti… e probabilmente anche di bistecca.
E allora, siccome negli USA c’è per merito di un toscano, e chi siamo noi per essere da meno, ecco che arriva la Felicità nello Statuto toscano.
Che a questo punto manca solo la “delegazione alla schiacciata con l’uva” e siamo a posto.
LA GENTE REAGISCE: “CI MANCA SOLO L’ASSESSORATO ALLA COGLIONITE!”
- «Povera Toscana mia!!! Ci mancava questa stupidaggine.»
- «Sostituirà quella alla salute?»
- «Di quella alla coglionite non c’è bisogno.»
- «Bah… in effetti…»
- «…questa poi!!!»
Insomma: la felicità divide.
Qualcuno dice che è una bella idea.
Gli altri: che è come mettere l’ombrello in mano a un pesce.
Per ora l’unico risultato tangibile è che in Toscana la felicità esiste… ma solo se la firma un assessore.
Che poi, conoscendoci, diventerà:
“Diritto alla felicità… quando un si lamenta nessuno”.