Giani vara la Giunta co’ l’assessora alla felicità: un bastava ‘l vinsanto?

In Regione Toscana s’è vista di tutto: assessori, supersindaci, deleghe che vanno e vengono come le rotaie del tramvia… ma ora siamo ufficialmente entrati nella Toscana Mistica.

Eugenio Giani, appena rieletto, ha tirato fuori dal cilindro la nuova Giunta e soprattutto la bomba che sta facendo schiantare il web:

la “delega alla felicità”.

Sì, o bischeri, proprio quella.

È tutto vero: pare che all’assessora Cristina Manetti tocchi tutto: cultura, turismo culturale, università, parità di genere… e ora anche farci diventare contenti.

Praticamente un mix tra l’Opera di Firenze e l’oroscopo di Paolo Fox.

Praticamente l’hanno nominata Assessora a ‘Oh, sorridi e zitta!’.

Giani la mette giù seria:

«È un diritto fondamentale! L’hanno messo nella Costituzione degli Stati Uniti grazie a un toscano, Mazzei!», proclama.

E via a raccontare che Mazzei, da Poggio a Caiano, studiava a Santa Maria Nuova e poi s’è ritrovato a cena con Thomas Jefferson a parlare di libertà, diritti… e probabilmente anche di bistecca.

E allora, siccome negli USA c’è per merito di un toscano, e chi siamo noi per essere da meno, ecco che arriva la Felicità nello Statuto toscano.

Che a questo punto manca solo la “delegazione alla schiacciata con l’uva” e siamo a posto.

LA GENTE REAGISCE: “CI MANCA SOLO L’ASSESSORATO ALLA COGLIONITE!”

« Povera Toscana mia!!! Ci mancava questa stupidaggine.»

Ci mancava questa stupidaggine.» « Sostituirà quella alla salute? »

» « Di quella alla coglionite non c’è bisogno. »

» « Bah… in effetti… »

» «…questa poi!!!»

Insomma: la felicità divide.

Qualcuno dice che è una bella idea.

Gli altri: che è come mettere l’ombrello in mano a un pesce.

Per ora l’unico risultato tangibile è che in Toscana la felicità esiste… ma solo se la firma un assessore.

Che poi, conoscendoci, diventerà:

“Diritto alla felicità… quando un si lamenta nessuno”.