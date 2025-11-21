5.7 C
La Fraternità Federico Bindi apre “Casa Don Dino”

Un nuovo cohousing ad Arezzo dedicato all’accoglienza di persone in difficoltà, nella storica abitazione di Don Dino Liberatori

La Fraternità Federico Bindi ODV inaugurerà martedì 25 novembre alle ore 17 Casa Don Dino, un nuovo spazio di accoglienza in via Benedetto Varchi ad Arezzo. L’appartamento, per anni abitazione di Don Dino Liberatori — figura molto amata e già cappellano della Casa Circondariale — torna oggi a ospitare chi vive situazioni di fragilità.

Con questa apertura salgono a quattro le case gestite dall’associazione, che ora può   accogliere fino a 25 persone, accompagnandole in percorsi di autonomia e reinserimento sociale. Casa Don Dino si inserisce nel lavoro quotidiano del Centro Diurno di via Chiassaia, punto di riferimento per chi non ha una dimora.

All’inaugurazione saranno presenti volontari e il Vescovo Mons. Andrea Migliavacca, con un momento finale conviviale aperto ai partecipanti.

