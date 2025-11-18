7.4 C
Comune di Arezzo
martedì, Novembre 18, 2025
Arezzo: quadro demografico e nuove progettualità per la popolazione anziana

Arezzo: quadro demografico e nuove progettualità per la popolazione anziana

Sintesi dei dati demografici e delle nuove strategie assistenziali per la popolazione anziana nel Comune di Arezzo

Il vicesindaco Lucia Tanti e il Garante dei diritti degli anziani del Comune di Arezzo, Silvia Antichetti, hanno presentato i dati aggiornati relativi alla popolazione over 65 e le linee di intervento in corso.

Indicatori demografici e assistenziali

  • Il tasso di natalità di Arezzo è pari al 6,4‰, superiore alla media regionale (5,7‰).
  • In diminuzione la mortalità.
  • Il 37,2‰ degli over 65 riceve assistenza domiciliare, contro il 30,3‰ dell’Azienda Toscana Sud-Est e il 28,1‰ della Toscana.
  • Le presenze in Rsa arrivano a 10,8‰, rispetto a poco più di 8‰ della media regionale.

Tanti ha sottolineato come i dati evidenzino un sistema territoriale “più organizzato e reattivo” rispetto ai bisogni degli anziani.

Criticità e sperimentazioni

Antichetti ha evidenziato tre aree prioritarie di intervento:

  • crescita della solitudine;
  • aumento della fragilità fisica e cognitiva;
  • scarsità di soluzioni intermedie tra domicilio e Rsa.

In collaborazione con la Regione Toscana è in avvio una sperimentazione di casa-famiglia basata su criteri OMS per l’ammissione di anziani parzialmente autosufficienti. La struttura sarà configurata come soluzione residenziale non sanitaria, finalizzata a garantire autonomia, sicurezza e socialità.

Tanti ha ipotizzato che, in base agli esiti del progetto e alle adesioni al bando Asl, si possa arrivare alla revisione della normativa regionale del 2005.

Progetti locali

Il Comune promuove inoltre “Vicini di Vita”, iniziativa di cohousing tra anziani autosufficienti e studenti universitari, volta a favorire:

  • contrasto alla solitudine,
  • supporto pratico agli anziani,
  • accessibilità abitativa per i giovani.

