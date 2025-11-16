Oroscopo provocatorio e pungente dal 17 al 23 novembre 2025

“Le stelle vi hanno visti, e non sono impressionate”

Settimana dura, amiche e amici dello zodiaco: le costellazioni hanno deciso che è ora di farvi pagare per ogni messaggio non risposto, ogni bugia bianca e ogni “va tutto bene” detto col sorriso di chi covava rancore.

Nessuno è salvo: neanche i segni che si credono “maturi”.

Preparatevi: l’universo non dà lezioni… fa bullismo emotivo.

Ariete

(21 marzo – 19 aprile)

La tua energia esplosiva torna a fare vittime. Peccato che l’unico a ferirti, alla fine, sia tu stesso con la tua impulsività da kamikaze zodiacale.

Condanna astrale: ti lancerai in qualcosa di “grande”. Tipo un disastro.

Frase della settimana: “Non ci ho pensato.” Sì, lo sappiamo.

Toro

(20 aprile – 20 maggio)

Il tuo problema non è la pigrizia: è che la chiami “stabilità”.

Ti muovi meno di un mobile dell’Ikea montato male.

Condanna astrale: spendi soldi per “investire su te stesso”. Spoiler: ti compri solo dolci e rimpianti.

Frase della settimana: “Almeno io mangio bene.” Vero, ma male spiritualmente.

Gemelli

(21 maggio – 20 giugno)

Hai così tante personalità che ormai ti servirebbe un manager interno.

Vuoi essere tutto e il contrario di tutto, e riesci nell’impresa: sei fastidioso in stereo.

Condanna astrale: prometti più di quanto puoi mantenere — di nuovo.

Frase della settimana: “Non è colpa mia, è la mia altra metà.” No, è proprio colpa tua.

Cancro

(21 giugno – 22 luglio)

Piangi, ti lamenti, fai la vittima… un classico.

Vorresti un abbraccio, ma nessuno si avvicina: troppa umidità emotiva.

Condanna astrale: nostalgia acuta per cose che non sono mai successe.

Frase della settimana: “Io sento troppo.” No, tu ti inventi tutto.

Leone

(23 luglio – 22 agosto)

Questa settimana l’universo ti ignora e tu lo prendi sul personale.

Senza pubblico, crolli come un influencer senza Wi-Fi.

Condanna astrale: zero attenzioni, mille crisi esistenziali.

Frase della settimana: “Non sto cercando attenzioni!” — detta in caps lock, ovviamente.

Vergine



(23 agosto – 22 settembre)

Analizzi, giudichi, ti stressi. Ma tranquillo: la vita continuerà a essere un casino anche senza i tuoi appunti in ordine alfabetico.

Condanna astrale: perfezione che implode.

Frase della settimana: “Lo faccio io, così viene bene.” E infatti nessuno ti aiuta più.

Bilancia



(23 settembre – 22 ottobre)

Ti chiedono un’opinione e tu ti sciogli come un gelato davanti a un dilemma morale.

Hai così paura di deludere qualcuno che deludi tutti.

Condanna astrale: romanticismo tossico e paralisi decisionale deluxe.

Frase della settimana: “Entrambi hanno ragione.” No, solo tu hai torto.

Scorpione



(23 ottobre – 21 novembre)

Misterioso come un film che nessuno capisce e lungo come una telenovela messicana.

Cerchi vendetta, ma ti stanchi prima di ottenerla.

Condanna astrale: rancore in scadenza, ma tu lo congeli.

Frase della settimana: “Non dimentico.” Neanche il karma.

Sagittario



(22 novembre – 21 dicembre)

Vuoi la libertà, ma non riesci a gestire neanche il tuo calendario.

Continui a fuggire da tutto ciò che richiede responsabilità, tipo rispondere a un messaggio o fare la lavatrice.

Condanna astrale: entusiasmo, poi noia, poi caos.

Frase della settimana: “Voglio solo vivere!” E il resto del mondo vuole pace.

Capricorno



(22 dicembre – 19 gennaio)

Lavori troppo, vivi poco, sorridi mai.

Hai la vitalità di un estratto conto e la gioia di un modulo Excel.

Condanna astrale: successi professionali e disastri emotivi in saldo.

Frase della settimana: “Non ho tempo per queste cose.” E infatti nessuno ha tempo per te.

Acquario



(20 gennaio – 18 febbraio)

Predichi libertà, ma scappi al primo contatto umano.

Ti credi originale, ma sembri solo un algoritmo con ansia sociale.

Condanna astrale: illuminazioni geniali a orari inutili.

Frase della settimana: “La società mi soffoca.” Ma tu sei la società, genio.

Pesci



(19 febbraio – 20 marzo)

Romantico, confuso e perennemente perso nei tuoi film mentali.

Ti illudi, soffri, poi ti chiedi perché la vita è difficile. Forse perché la vivi come un romanzo rosa scritto da Kafka.

Condanna astrale: lacrime in HD.

Frase della settimana: “Io credo nell’amore.” Peccato che l’amore non creda in te.

“La settimana dell’autosabotaggio professionale”

Dal 17 al 23 novembre le stelle hanno un unico messaggio: smettetela di rovinarvi da soli.

Siete la prova vivente che l’universo non punisce nessuno: ci pensate già voi.

Ma tranquilli, non tutto è perduto:

dopo aver toccato il fondo… potete sempre scavare.