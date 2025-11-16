Oroscopo provocatorio e pungente dal 17 al 23 novembre 2025

“Le stelle vi hanno visti, e non sono impressionate”
Settimana dura, amiche e amici dello zodiaco: le costellazioni hanno deciso che è ora di farvi pagare per ogni messaggio non risposto, ogni bugia bianca e ogni “va tutto bene” detto col sorriso di chi covava rancore.
Nessuno è salvo: neanche i segni che si credono “maturi”.
Preparatevi: l’universo non dà lezioni… fa bullismo emotivo.
Ariete
(21 marzo – 19 aprile)
La tua energia esplosiva torna a fare vittime. Peccato che l’unico a ferirti, alla fine, sia tu stesso con la tua impulsività da kamikaze zodiacale.
Condanna astrale: ti lancerai in qualcosa di “grande”. Tipo un disastro.
Frase della settimana: “Non ci ho pensato.” Sì, lo sappiamo.
Toro
(20 aprile – 20 maggio)
Il tuo problema non è la pigrizia: è che la chiami “stabilità”.
Ti muovi meno di un mobile dell’Ikea montato male.
Condanna astrale: spendi soldi per “investire su te stesso”. Spoiler: ti compri solo dolci e rimpianti.
Frase della settimana: “Almeno io mangio bene.” Vero, ma male spiritualmente.
Gemelli
(21 maggio – 20 giugno)
Hai così tante personalità che ormai ti servirebbe un manager interno.
Vuoi essere tutto e il contrario di tutto, e riesci nell’impresa: sei fastidioso in stereo.
Condanna astrale: prometti più di quanto puoi mantenere — di nuovo.
Frase della settimana: “Non è colpa mia, è la mia altra metà.” No, è proprio colpa tua.
Cancro
(21 giugno – 22 luglio)
Piangi, ti lamenti, fai la vittima… un classico.
Vorresti un abbraccio, ma nessuno si avvicina: troppa umidità emotiva.
Condanna astrale: nostalgia acuta per cose che non sono mai successe.
Frase della settimana: “Io sento troppo.” No, tu ti inventi tutto.
Leone
(23 luglio – 22 agosto)
Questa settimana l’universo ti ignora e tu lo prendi sul personale.
Senza pubblico, crolli come un influencer senza Wi-Fi.
Condanna astrale: zero attenzioni, mille crisi esistenziali.
Frase della settimana: “Non sto cercando attenzioni!” — detta in caps lock, ovviamente.
Vergine
(23 agosto – 22 settembre)
Analizzi, giudichi, ti stressi. Ma tranquillo: la vita continuerà a essere un casino anche senza i tuoi appunti in ordine alfabetico.
Condanna astrale: perfezione che implode.
Frase della settimana: “Lo faccio io, così viene bene.” E infatti nessuno ti aiuta più.
Bilancia
(23 settembre – 22 ottobre)
Ti chiedono un’opinione e tu ti sciogli come un gelato davanti a un dilemma morale.
Hai così paura di deludere qualcuno che deludi tutti.
Condanna astrale: romanticismo tossico e paralisi decisionale deluxe.
Frase della settimana: “Entrambi hanno ragione.” No, solo tu hai torto.
Scorpione
(23 ottobre – 21 novembre)
Misterioso come un film che nessuno capisce e lungo come una telenovela messicana.
Cerchi vendetta, ma ti stanchi prima di ottenerla.
Condanna astrale: rancore in scadenza, ma tu lo congeli.
Frase della settimana: “Non dimentico.” Neanche il karma.
Sagittario
(22 novembre – 21 dicembre)
Vuoi la libertà, ma non riesci a gestire neanche il tuo calendario.
Continui a fuggire da tutto ciò che richiede responsabilità, tipo rispondere a un messaggio o fare la lavatrice.
Condanna astrale: entusiasmo, poi noia, poi caos.
Frase della settimana: “Voglio solo vivere!” E il resto del mondo vuole pace.
Capricorno
(22 dicembre – 19 gennaio)
Lavori troppo, vivi poco, sorridi mai.
Hai la vitalità di un estratto conto e la gioia di un modulo Excel.
Condanna astrale: successi professionali e disastri emotivi in saldo.
Frase della settimana: “Non ho tempo per queste cose.” E infatti nessuno ha tempo per te.
Acquario
(20 gennaio – 18 febbraio)
Predichi libertà, ma scappi al primo contatto umano.
Ti credi originale, ma sembri solo un algoritmo con ansia sociale.
Condanna astrale: illuminazioni geniali a orari inutili.
Frase della settimana: “La società mi soffoca.” Ma tu sei la società, genio.
Pesci
(19 febbraio – 20 marzo)
Romantico, confuso e perennemente perso nei tuoi film mentali.
Ti illudi, soffri, poi ti chiedi perché la vita è difficile. Forse perché la vivi come un romanzo rosa scritto da Kafka.
Condanna astrale: lacrime in HD.
Frase della settimana: “Io credo nell’amore.” Peccato che l’amore non creda in te.
“La settimana dell’autosabotaggio professionale”
Dal 17 al 23 novembre le stelle hanno un unico messaggio: smettetela di rovinarvi da soli.
Siete la prova vivente che l’universo non punisce nessuno: ci pensate già voi.
Ma tranquilli, non tutto è perduto:
dopo aver toccato il fondo… potete sempre scavare.