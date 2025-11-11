Incidente sul lavoro a Mercatale Valdarno: 67enne elitrasportato al CTO in codice rosso

Attivato intorno alle 11.05 il servizio di emergenza 118 della Asl Toscana Sud Est per un grave incidente sul lavoro avvenuto a Mercatale Valdarno.

Un uomo di 67 anni è rimasto ferito in circostanze ancora da chiarire. Le sue condizioni hanno richiesto l’intervento dell’elisoccorso Pegaso 1 che lo ha trasportato d’urgenza al CTO di Firenze in codice 3.

Sul posto sono intervenuti un’ambulanza infermierizzata della Misericordia della Valdambra, le forze dell’ordine, i vigili del fuoco e il personale del PISLL, per gli accertamenti del caso e la messa in sicurezza dell’area.