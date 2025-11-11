14.7 C
Comune di Arezzo
martedì, Novembre 11, 2025
type here...
HomeCronacheFatti di cronacaIncidente sul lavoro a Mercatale Valdarno: 67enne elitrasportato al CTO in codice...

Incidente sul lavoro a Mercatale Valdarno: 67enne elitrasportato al CTO in codice rosso

Allertato il 118: sul posto Pegaso, Misericordia, forze dell’ordine, VVF e PISLL.

Redazione
By Redazione

-

Attivato intorno alle 11.05 il servizio di emergenza 118 della Asl Toscana Sud Est per un grave incidente sul lavoro avvenuto a Mercatale Valdarno.

Un uomo di 67 anni è rimasto ferito in circostanze ancora da chiarire. Le sue condizioni hanno richiesto l’intervento dell’elisoccorso Pegaso 1 che lo ha trasportato d’urgenza al CTO di Firenze in codice 3.

Sul posto sono intervenuti un’ambulanza infermierizzata della Misericordia della Valdambra, le forze dell’ordine, i vigili del fuoco e il personale del PISLL, per gli accertamenti del caso e la messa in sicurezza dell’area.

Articoli correlati:

Monterchi, uomo travolto da trattore: 40enne in codice 3 trasferito con l’elisoccorso Marciano della Chiana: investito pedone, 57enne trasportato alle Scotte con Pegaso 2 Cade in bici a la Consuma, 63enne trasportato alle Scotte in codice 2 Auto si ribalta a Creti: 54enne trasportato in codice 2 a Le Scotte Incidente con quad a Castel San Niccolò: 48enne trasportato in ospedale con Pegaso 1 Grave incidente sul raccordo A1 a Pietraia: 30enne elitrasportato alle Scotte Grave incidente a Foiano della Chiana: motociclista 42enne trasportato a Siena con l’elisoccorso Bucine, infortunio sul lavoro: 73enne portato a Careggi con l’elisoccorso

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

Articolo precedente
Spaccata in pieno Corso Italia: svaligiato nella notte il negozio “L’Occhialaio”
Articolo successivo
Settore giovanile ACF Arezzo: Under 17 ancora a segno, Under 15 travolgente
Redazione
Redazionehttps://www.lortica.it/
L'Ortica: Notizie pungenti, d'intrattenimento e cronache locali. Le ultimissime notizie, ma anche critiche e punture, senza peli sulla lingua.
- Advertisment -
clickandfly dervizi foto video con drone o senza per agriturismi cantine

Dello stesso autore

Sostieni L'Ortica

Un gesto per coltivare l'informazione libera.
Sostenere l'Ortica significa dare valore al giornalismo indipendente.
Con una donazione puoi contribuire concretamente al nostro impegno nel fornire notizie senza condizionamenti.
Ogni piccolo sostegno conta: unisciti a noi nella nostra missione per un'informazione libera e imparziale.
Grazie per il tuo sostegno prezioso.
Dona con Paypal

Arezzo News - L'Ortica notizie pungenti

Cronache locali. Critiche e punture senza peli sulla lingua.

Contattaci: info@clickey.it

Seguici

© Copyright - 2025 L'Ortica - Direttore responsabile Gino Perticai || Registro stampa Trib. di Arezzo n. 6 28/5/15 - ROC 26524 || CF PRTGNI54M09A390L

Remastered by Click&Fly drone video foto & web - Arezzo 2024