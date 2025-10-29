Super Mario casca nel tubo!

Il sindaco di Castiglioni s’allena ai “successi sportivi”… ma fa solo salti di casacca!
Si chiama Mario, ma di Super c’ha rimasto solo il cappellino!
Il sindaco Agnelli, della lista Libera Castiglioni, pare s’abbia preso un momento di svago dal Comune per recitare nel Teatro dei Burattini… vestito da SuperMario, naturalmente!
Solo che invece di saltà sui funghetti, salta sui partiti:
prima Libera Castiglioni, poi la Lega, ora pare l’abbiano visto alla riunione di Fratelli d’Italia, co’ la mano alzata non si sa se per salutare o per chiedere “Ce n’è rimasto un posticino anche per me?”
E nel frattempo, sul Facebook, s’è messo a fa’ il cronista sportivo-politico:
“Desidero ringraziare Marco Casucci per il suo assiduo e faticoso lavoro… gli auguro un futuro radioso con i migliori successi sportivi.”
Solo che il povero Casucci era ricoverato in ospedale!
Insomma, più che un augurio pareva un colpo di grazia col SuperMartello!
La rete s’è scatenata:
chi lo difende (“era solo una battuta infelice”), chi lo bastona (“una caduta di stile”), chi gli ricorda che quando parla di sport, lui, vince solo… a cambiare squadra!
Intanto a Castiglioni c’è chi propone d’intitolargli una nuova disciplina olimpica:
“Salto in Casacca”,
dove il nostro sindaco, con balzo felino e sorriso da manifesto elettorale, passa da un simbolo all’altro senza nemmeno toccare terra.
Casucci, dal letto d’ospedale, gli ha risposto con più stile e meno glicemia:
“Non comprendo le ragioni, ma se nel centrodestra continuano così, il centrosinistra ringrazia.”
Tradotto in vernacolo: “Continuate pure a farvi i dispetti, tanto la sinistra vi frega anche le panchine!”
Nel frattempo, a Castiglioni, si prepara la nuova stagione teatrale:
“SUPERMARIO E IL MISTERO DELLA CASACCA VOLANTE“,
spettacolo a ingresso libero… ma solo se porti una tessera di partito.