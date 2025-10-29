17.2 C
Polizia Stradale salva un cane abbandonato in autostrada: “Betti” ritrova il suo padrone

Grazie all’intuito e alla sensibilità degli agenti, il cane “Betti”, spaventato e solo nell’area di servizio di Badia al Pino, è stato salvato e riconsegnato al suo proprietario

Redazione
Nel pomeriggio di lunedì 21 ottobre, intorno alle 15:45, gli agenti della Polizia Stradale di Battifolle sono intervenuti presso l’area di servizio Badia al Pino Est, nel comune di Arezzo, dopo una segnalazione da parte di alcuni automobilisti.

I viaggiatori avevano notato, già dal giorno precedente, un cane di grossa taglia e dal manto bianco aggirarsi impaurito nella zona di sosta. Nonostante i tentativi di diversi passanti, nessuno era riuscito ad avvicinarsi all’animale, che appariva diffidente e spaventato.

Gli agenti, giunti sul posto, hanno avviato subito una perlustrazione dell’area riuscendo a individuare il cane, che però non si lasciava avvicinare. A quel punto, è bastata un’idea semplice ma efficace: chiedere al personale dell’area di servizio un panino particolarmente invitante, per conquistare la fiducia dell’animale.

Con pazienza e delicatezza, i poliziotti hanno offerto il cibo al cane, avvicinandosi passo dopo passo. La strategia ha funzionato: l’animale, attirato dal profumo, si è lasciato finalmente calmare e mettere in sicurezza con collare e guinzaglio.

Il cane, poi identificato con il nome “Betti”, è stato trasportato presso la Sottosezione della Polizia Stradale di Battifolle, dove è stato affidato agli operatori del centro “Gli Amici di Argo”. Dopo le prime cure e la verifica del microchip, Betti ha potuto riabbracciare il suo proprietario, che si è presentato per riportarlo a casa sano e salvo.

Un lieto fine reso possibile grazie alla prontezza, alla sensibilità e all’ingegno degli agenti della Polizia di Stato, che ancora una volta hanno dimostrato come il senso del dovere possa andare di pari passo con l’amore per gli animali.

