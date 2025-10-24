15.7 C
Arezzo sostiene la legge popolare per una psicologia pubblica e gratuita: “La salute mentale è un diritto di tutti”

Raggiunte le 50mila firme per la proposta di legge che punta a rendere accessibili i servizi psicologici a tutti i cittadini. Anche nel capoluogo toscano prosegue la raccolta firme per rafforzare il messaggio al Parlamento

«Accolgo con grande favore la notizia del raggiungimento delle 50mila firme necessarie per l’approdo in Parlamento della proposta di legge d’iniziativa popolare che punta a garantire un accesso pubblico e gratuito ai servizi di psicologia. Si tratta di un traguardo significativo, frutto di un impegno collettivo che riporta al centro un tema troppo spesso dimenticato: il diritto al benessere psicologico come parte integrante del diritto alla salute».

Con queste parole, Francesco Romizi annuncia il proprio pieno sostegno alla campagna “Psicologia pubblica e gratuita per tutti”, aderendo attivamente alla raccolta firme anche sul territorio aretino.

«La pandemia, insieme alle crisi sociali, economiche e ambientali degli ultimi anni – prosegue – ha reso evidente che la salute mentale non può essere considerata un lusso o un bisogno per pochi, ma un diritto universale che lo Stato deve garantire attraverso un sistema pubblico forte, accessibile e diffuso».

L’invito è quindi rivolto a tutti i cittadini e le cittadine di Arezzo a partecipare e firmare la proposta di legge, che mira a creare una Rete psicologica nazionale, a rafforzare la figura dello psicologo di base, a promuovere l’educazione alle relazioni nelle scuole, nei luoghi di lavoro e nello sport, e a riconoscere la salute mentale come pilastro delle politiche pubbliche.

«Sostenere questa proposta – conclude – significa investire sulla coesione sociale, sulla prevenzione della violenza e sul futuro delle nostre comunità. Arezzo deve essere parte di questo percorso di civiltà».

