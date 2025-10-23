Scuola Basket Arezzo, 14 squadre giovanili pronte alla nuova stagione

La Scuola Basket Arezzo apre la nuova stagione con 14 squadre giovanili ai nastri di partenza dei campionati regionali, maschili e femminili, dall’Under13 all’Under19. A inaugurare l’annata saranno i ragazzi dell’Under17 Rosini, impegnati sabato 25 ottobre sul campo del San Casciano Basket.

Il gruppo di punta sarà l’Under17 allenata da Elena Vezzosi, che disputerà il campionato d’Eccellenza con molti atleti reduci dal titolo regionale Under15. A completare il quadro Under19, Under14, Under15 e Under13, insieme a due formazioni femminili e cinque squadre del Centro Sportivo Italiano.

«Passione, rispetto e spirito di squadra sono i nostri valori guida» – afferma il presidente Mauro Castelli – «per accompagnare ogni giovane atleta nella crescita tecnica e personale».