Arezzo si conferma “Capitale della Coralità” con un autunno ricco di eventi dedicati alla musica corale. Domenica 30 novembre 2025, la Basilica di San Domenico ospiterà il 42° Concorso Polifonico Nazionale “Guido d’Arezzo”, che vedrà esibirsi 170 coristi provenienti da ogni parte d’Italia, tra musica sacra, profana e celebrativa.
L’appuntamento rappresenta il cuore delle iniziative promosse dalla Fondazione Guido d’Arezzo, guidata dal sindaco Alessandro Ghinelli e dal direttore Lorenzo Cinatti, con la direzione artistica di Luigi Marzola.
Tra novembre e dicembre si svolgeranno anche gli esami finali della Scuola per Direttori di Coro, il Convegno Internazionale “Mille anni di notazione musicale guidoniana” e il Concorso Internazionale di Composizione, a conferma del ruolo centrale della Fondazione nella valorizzazione della coralità italiana e internazionale.
Arezzo “Capitale della Coralità”: torna il Concorso Polifonico Guido d’Arezzo
Domenica 30 novembre nella Basilica di San Domenico il 42° Concorso Polifonico Nazionale con 170 coristi da tutta Italia. Un autunno di musica, ricerca e formazione promosso dalla Fondazione Guido d’Arezzo
-
