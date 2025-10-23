Donna di 76 anni investita in viale Michelangelo ad Arezzo

Grave incidente questa mattina, giovedì 23 ottobre, in viale Michelangelo ad Arezzo.

Intorno alle 8:02, una donna di 76 anni è stata investita da un’auto mentre si trovava lungo la strada.

Sul posto è intervenuto immediatamente il 118 di Arezzo, che ha inviato una auto infermieristica, un mezzo Blsd della Croce Bianca, un secondo Blsd della Misericordia e l’elisoccorso Pegaso 1. Dopo le prime cure sul luogo dell’incidente, la donna è stata trasportata all’ospedale San Donato di Arezzo in codice 3.

Presenti anche le forze dell’ordine per i rilievi e la gestione della viabilità, che ha subito rallentamenti e disagi durante l’ora di punta.