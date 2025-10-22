Investì 60enne e il suo cane sulle strisce: chiesti i domiciliari per l’automobilista di Camucia

La Procura di Arezzo ha chiesto gli arresti domiciliari per il 40enne di Camucia che lo scorso 29 settembre investì e uccise Donato De Carlo, 60 anni, mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali a Terontola insieme al suo cane.

L’uomo, che guidava senza patente – revocata per precedenti legati alla guida sotto l’effetto di droghe – non si era fermato dopo l’impatto. De Carlo fu trascinato per diversi metri e morì sul colpo insieme all’animale.

Dopo la fuga, i Carabinieri di Cortona riuscirono a identificarlo e denunciarlo per omicidio stradale e omissione di soccorso. L’interrogatorio di garanzia, previsto per oggi davanti al Gip, è stato rinviato a venerdì. L’indagato è difeso dall’avvocato Piero Melani Graverini.