Tribunale

Investì 60enne e il suo cane sulle strisce: chiesti i domiciliari per l’automobilista di Camucia

Chiesta la misura cautelare per il 40enne che fuggì dopo l’incidente mortale

La Procura di Arezzo ha chiesto gli arresti domiciliari per il 40enne di Camucia che lo scorso 29 settembre investì e uccise Donato De Carlo, 60 anni, mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali a Terontola insieme al suo cane.

L’uomo, che guidava senza patente – revocata per precedenti legati alla guida sotto l’effetto di droghe – non si era fermato dopo l’impatto. De Carlo fu trascinato per diversi metri e morì sul colpo insieme all’animale.

Dopo la fuga, i Carabinieri di Cortona riuscirono a identificarlo e denunciarlo per omicidio stradale e omissione di soccorso. L’interrogatorio di garanzia, previsto per oggi davanti al Gip, è stato rinviato a venerdì. L’indagato è difeso dall’avvocato Piero Melani Graverini.

