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A1, un’altra giornata da paraurti: pullman e auto si tamponano vicino ad Arezzo

Il 118 è intervenuto alle 18:30 lungo la carreggiata nord. Un uomo di 47 anni è stato trasferito all’ospedale della Gruccia in codice 2. È il secondo incidente avvenuto oggi nel tratto aretino dell’Autostrada del Sole

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A1, un’altra giornata da paraurti: pullman e auto si tamponano vicino ad Arezzo

Il 118 è intervenuto alle 18:30 lungo la carreggiata nord. Un uomo di 47 anni è stato trasferito all’ospedale della Gruccia in codice 2. È il secondo incidente avvenuto oggi nel tratto aretino dell’Autostrada del Sole

Nuovo incidente nel tratto aretino dell’Autostrada del Sole. Alle 18:30 di oggi, martedì 25 agosto, il 118 è stato attivato per un tamponamento tra un pullman e un’automobile avvenuto al chilometro 334 della A1, in direzione nord.

Nell’incidente è rimasto ferito un uomo di 47 anni, preso in carico dal personale sanitario e trasportato in codice 2 all’ospedale della Gruccia di Montevarchi.

Al momento non sono state comunicate ulteriori informazioni sulla dinamica dello scontro, sul numero complessivo delle persone coinvolte e sulle eventuali ripercussioni alla circolazione. Gli accertamenti dovranno chiarire le cause del tamponamento.

È il secondo incidente della giornata nel tratto aretino della A1. Durante la notte, intorno alle 3, un mezzo pesante aveva perso il controllo nei pressi del casello di Arezzo, al chilometro 358,8, superando lo spartitraffico e finendo nella carreggiata opposta.

Il camionista, 61 anni, era stato trasportato all’ospedale San Donato. Soltanto l’assenza di veicoli provenienti dalla direzione opposta aveva evitato conseguenze ben più gravi. L’incidente aveva inoltre provocato la chiusura temporanea del tratto e successivi disagi alla circolazione.

Due incidenti in meno di sedici ore e parecchia fortuna spesa: sulla A1 aretina, oggi, anche il santo protettore degli automobilisti ha fatto gli straordinari.

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