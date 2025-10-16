Elezioni: tutti ‘nalizzeno, e nissuno c’ha capito ‘na sega!

Oh, ma un se ne pòl più!

Ogni volta che s’apre l’urna (e non quella del morto, ma quella dei voti!) vien fori un’orda di “analisti”, “politologi”, “esperti di flussi” e “strategi del consenso”.

Gente che, se li chiudi in bagno senza il Wi-Fi, ‘un troveno manco la maniglia!

E via a dire:

– “Abbiamo perso ma in realtà abbiamo vinto perché il trend è positivo nei comuni sotto i tremila abitanti!”

– “Abbiamo vinto ma in realtà abbiamo perso perché il dato delle periferie indica un calo strutturale del consenso!”

– “C’è un segnale forte di disaffezione!”

– “C’è un messaggio chiaro da parte dell’elettorato!”

MESSAGGIO CHIARO?!

Sì, chiaro come un rutto dopo tre birre!

La realtà, per chi ‘un vuol fa’ troppi discorsi, è solo una delle due:

1 Ho preso abbastanza voti → HO VINTO.

2 ‘Unn’ ho preso abbastanza voti → HO PERSO.

Fine.

Un serve la laurea in Scienze del Seggio!

E invece no, i nostri “analisti” continuano a spippolarsi coi grafici, i “ballottaggi simbolici” e le “sovrapposizioni tra blocchi socioeconomici”.

Ma vite a lavorare!

Che il cittino normale già l’ha capita da solo la morale:

chi piglia più voti comanda, chi piglia meno torna a casa a fare il post su Facebook.

Ecco l’unica analisi del popolo, gratis, senza grafici e senza PowerPoint:

“S’è vinto o s’è perso, punto. Tutto il resto son chiacchiere e vento… e spesso anche puzzeno !”