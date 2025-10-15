Ai Stories: Punti fermi

Punti fermi. Chi non vorrebbe averne almeno un paio. In testa o sul tavolo del salotto o della cucina. Quel principio che permane. Quella verità che resta tale. Quella forma e sostanza che non teme il giudizio e non richiede giustificazione. Quell’assenza di relatività dove posare i piedi al termine di una giornata faticosa.

Tranquillizzano, i punti fermi. Ci si può costruire persino sopra.

“Penso, dunque sono”. Un punto fermo, come credeva il buon Cartesio.

“Chi ha pane e olio non muore di fame”. Una cena certa, come diceva mia nonna.

Poi sono arrivati i punti di vista. Non lo sapevi che i punti di vista con i punti fermi non vanno d’accordo.

Ripensaci un attimo. Avevi i tuoi due punti fermi sul tavolo e stavi una bellezza. Stavi d’incanto.

Non erano tanti, erano due, ma c’erano. Erano una certezza. Te ne facevi vanto.

“Però li guardo sempre dallo stesso punto di vista” ti sei detto un giorno.

E ti sei alzato.

“Se li guardo dall’alto sembrano due biglie” ti sei detto dopo.

E ti sei avvicinato.

“Se le tocco rotolano?” ti sei chiesto infine.

E non hai resistito!

Avresti ancora i tuoi punti fermi se fossi stato fermo con quel dito!