Tutti a Ravenna! L’Arezzo non molla un colpo!

Domenica si parte tutti per Ravenna! Il Benelli deve sentire il boato amaranto, perché l’Arezzo c’è e non ha paura di nessuno.

Contro la Sambenedettese per il Ravenna è arrivata una vittoria di carattere, sudata fino all’ultimo minuto, nonostante un arbitraggio discutibile e un “varrino” che ormai crea più dubbi che certezze. Anche nella gara dell’Arezzo con gli Eugubini, quella trattenutina poteva essere vista con un po’ più di severità… ma si sa, l’Arezzo non si lamenta: risponde con il gioco e con il cuore.

Certo, fa ancora male il gol annullato a Tavernelli, una perla rovinata dal presunto fallo di Cianci in allenamento (!) – roba da non credere. Ma questo gruppo ha mostrato di avere spalle larghe e testa forte.

A dirigere il big match ci sarà Striamo di Salerno, arbitro giovane ma promettente: speriamo tenga d’occhio il gioco duro e faccia parlare il campo.

Sarà una sfida al vertice, con Ascoli pronto a sfruttare ogni passo falso nella trasferta di Carpi, dove i bomber D’Uffizi e Cortesi (sei gol a testa!) si daranno battaglia. Ma noi abbiamo la nostra coppia di fuoco: Tenkorang e il nostro Camillo, sempre pronti a colpire.

Domenica sarà battaglia vera, da vivere con il cuore amaranto in gola.

Io dico solo una cosa:

Gol in entrambe… ma la festa la facciamo noi! Forza Arezzo!