15.4 C
Comune di Arezzo
lunedì, Ottobre 13, 2025
type here...
HomeCronacheSportU.P. Policiano protagonista a Pietralunga: trionfo femminile e miglior società
La partenza

U.P. Policiano protagonista a Pietralunga: trionfo femminile e miglior società

Trionfo sportivo per la U.P. Policiano alla Tartufissima 2025 di Pietralunga

Redazione
By Redazione

-

La U.P. Policiano ha confermato ancora una volta la sua eccellenza alla Tartufissima 2025 di Pietralunga, una classica umbra dal percorso impegnativo, composto da due giri con continui saliscendi che hanno messo alla prova anche gli atleti più esperti.

Grazie ai risultati di rilievo dei propri atleti e a un gruppo compatto e competitivo, la Polisportiva Policiano si è aggiudicata il titolo di miglior società, mentre il G.S. Pietralunga ha curato con ottima organizzazione una manifestazione di alto livello.

Gara maschile: Facciale imprendibile, Annetti sfiora il podio
La gara maschile ha visto protagonista assoluto Andrea Facciale dell’Atletica Umbertide, che ha imposto un ritmo elevatissimo fin dalle prime battute, staccando nettamente gli avversari.

Alle sue spalle, Jacopo Venturini della Podistica Lino Spagnoli ha conquistato il secondo posto, mentre il terzo gradino del podio è stato conteso fino agli ultimi metri tra Camillo Giorgi della Road Runners Milano e Alessandro Annetti della U.P. Policiano, che ha chiuso in 4ª posizione.

CLASSIFICA

Ottime anche le prestazioni degli altri atleti della U.P. Policiano:

Lorenzo Mori, 5°

Tommaso Lisi, 7°

Buone prove sono arrivate anche da Serluca, Bettarelli e Vannuccini, a conferma della solidità e della profondità del gruppo.

Gara femminile: U.P. Policiano domina
Nella gara femminile, Giulia Sodocchi ha brillato prendendo subito il comando e gestendo con autorità l’intera competizione, vincendo con ampio margine. Alle sue spalle, Valentina Mattesini ha completato la doppietta della U.P. Policiano, precedendo Roberta Belardinelli del Filirun Team.

Prestazioni di rilievo anche per Valentina Rossi, Annalisa Curti e Lucia Boncompagni, che hanno consolidato il successo complessivo della squadra.

Articoli correlati:

Il Team Ciabini di Arezzo domina le prime prove del CIV Classic Arezzo festeggia i suoi campioni: volley, ginnastica, scherma e pesca ai vertici nazionali La BC Servizi Arezzo saluta una stagione brillante: San Miniato vince anche Gara 2 e vola in semifinale Arezzo, rimonta d’orgoglio a Genova: da 0-3 a 3-3 con Razzolini e Balducci. Decimo posto finale in Serie B La grande boxe torna ad Arezzo: domenica 25 maggio doppio evento al Palazzetto San Lorentino SBA sfiora l’impresa: l’Under 15 a un passo dalle finali nazionali dopo una stagione da record Karate Master: due atleti aretini volano a Taipei per i Mondiali Playoff Serie C: il Girone B dimostra la sua forza. E l’Arezzo può guardarsi allo specchio con orgoglio

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

Articolo precedente
La BM Arezzo si sblocca: vittoria su Cecina per 72-64 e primo successo in campionato
Articolo successivo
Tre titoli regionali in un weekend da record per il Tennis Giotto
Redazione
Redazionehttps://www.lortica.it/
L'Ortica: Notizie pungenti, d'intrattenimento e cronache locali. Le ultimissime notizie, ma anche critiche e punture, senza peli sulla lingua.
- Advertisment -
clickandfly dervizi foto video con drone o senza per agriturismi cantine

Dello stesso autore

Sostieni L'Ortica

Un gesto per coltivare l'informazione libera.
Sostenere l'Ortica significa dare valore al giornalismo indipendente.
Con una donazione puoi contribuire concretamente al nostro impegno nel fornire notizie senza condizionamenti.
Ogni piccolo sostegno conta: unisciti a noi nella nostra missione per un'informazione libera e imparziale.
Grazie per il tuo sostegno prezioso.
Dona con Paypal

Arezzo News - L'Ortica notizie pungenti

Cronache locali. Critiche e punture senza peli sulla lingua.

Contattaci: info@clickey.it

Seguici

© Copyright - 2025 L'Ortica - Direttore responsabile Gino Perticai || Registro stampa Trib. di Arezzo n. 6 28/5/15 - ROC 26524 || CF PRTGNI54M09A390L

Remastered by Click&Fly drone video foto & web - Arezzo 2024