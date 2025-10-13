U.P. Policiano protagonista a Pietralunga: trionfo femminile e miglior società

La U.P. Policiano ha confermato ancora una volta la sua eccellenza alla Tartufissima 2025 di Pietralunga, una classica umbra dal percorso impegnativo, composto da due giri con continui saliscendi che hanno messo alla prova anche gli atleti più esperti.

Grazie ai risultati di rilievo dei propri atleti e a un gruppo compatto e competitivo, la Polisportiva Policiano si è aggiudicata il titolo di miglior società, mentre il G.S. Pietralunga ha curato con ottima organizzazione una manifestazione di alto livello.

Gara maschile: Facciale imprendibile, Annetti sfiora il podio

La gara maschile ha visto protagonista assoluto Andrea Facciale dell’Atletica Umbertide, che ha imposto un ritmo elevatissimo fin dalle prime battute, staccando nettamente gli avversari.

Alle sue spalle, Jacopo Venturini della Podistica Lino Spagnoli ha conquistato il secondo posto, mentre il terzo gradino del podio è stato conteso fino agli ultimi metri tra Camillo Giorgi della Road Runners Milano e Alessandro Annetti della U.P. Policiano, che ha chiuso in 4ª posizione.

CLASSIFICA

Ottime anche le prestazioni degli altri atleti della U.P. Policiano:

Lorenzo Mori, 5°

Tommaso Lisi, 7°

Buone prove sono arrivate anche da Serluca, Bettarelli e Vannuccini, a conferma della solidità e della profondità del gruppo.

Gara femminile: U.P. Policiano domina

Nella gara femminile, Giulia Sodocchi ha brillato prendendo subito il comando e gestendo con autorità l’intera competizione, vincendo con ampio margine. Alle sue spalle, Valentina Mattesini ha completato la doppietta della U.P. Policiano, precedendo Roberta Belardinelli del Filirun Team.

Prestazioni di rilievo anche per Valentina Rossi, Annalisa Curti e Lucia Boncompagni, che hanno consolidato il successo complessivo della squadra.