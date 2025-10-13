15.4 C
Arezzo
lunedì, Ottobre 13, 2025
Incidente ad Arezzo: coinvolte tre auto e un’ambulanza, quattro feriti trasportati in ospedale

Grave incidente stradale ad Arezzo nella zona di Ripa di Olmo, coinvolte più auto e un’ambulanza

Alle ore 18 il 118 della ASL TSE è intervenuto ad Arezzo, località Ripa di Olmo, a seguito di un incidente stradale che ha coinvolto tre automobili e un’ambulanza. Sul posto sono intervenuti i mezzi di autoinfermieristica di Arezzo, Misericordia, Croce Rossa, Croce Bianca, insieme a Polizia Municipale e Vigili del Fuoco. Quattro persone – due uomini di 54 e 29 anni, una donna di 53 anni e una minorenne – sono state trasportate al pronto soccorso di Arezzo in codice 2.

