19.6 C
Comune di Arezzo
sabato, Ottobre 11, 2025
type here...
HomeCronacheFatti di cronacaTragico incidente sull’Apecchiese: muore a 40 anni motociclista aretino

Tragico incidente sull’Apecchiese: muore a 40 anni motociclista aretino

Tragico incidente sull’Apecchiese: muore a 40 anni motociclista aretino

Redazione
By Redazione

-

Un’altra tragedia si è consumata questa mattina lungo la strada statale 257 “Apecchiese”, nel territorio di Piobbico, in provincia di Pesaro Urbino. Un motociclista di 40 anni, originario della provincia di Arezzo, ha perso la vita in un violento scontro frontale con un’auto.

L’incidente è avvenuto intorno al chilometro 33,350 della panoramica arteria che collega l’entroterra marchigiano alla Toscana. L’impatto, estremamente violento, non ha lasciato scampo al centauro. Nonostante il rapido intervento dei sanitari del 118 e dell’eliambulanza decollata da Ancona, per l’uomo non c’è stato nulla da fare: le ferite riportate si sono rivelate troppo gravi.

La strada è stata chiusa in entrambe le direzioni per permettere i soccorsi e i rilievi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per ricostruire la dinamica dell’incidente e raccogliere le testimonianze, mentre la polizia locale ha gestito la viabilità e messo in sicurezza l’area. L’Anas si è occupata della rimozione dei mezzi coinvolti e del ripristino del manto stradale.

Le cause del sinistro sono ancora in corso di accertamento. La Apecchiese, purtroppo, torna ancora una volta alla ribalta per un grave incidente, confermandosi una delle strade più pericolose per chi viaggia su due ruote.

Articoli correlati:

Incidente stradale a Subbiano: ferito un motociclista 36enne Arezzo, tragico schianto in zona Catona: perde la vita un motociclista di 52 anni Tragico incidente sulla SR69: muore motociclista 42enne Incidente in via Anconetana: 50enne in codice rosso trasferito a Careggi Incidente sulla SS73 ad Arezzo: 49enne trasferito alle Scotte in codice 3 Minorenne investito in monopattino ad Arezzo: grave in ospedale Incidente a Sansepolcro: scontro tra auto e bicicletta, 28enne in ospedale Incidente in A1 al km 370: due feriti, uno grave trasportato a Siena

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

Articolo precedente
Regionali 2025, al voto tre milioni di toscani: quasi 274 mila gli elettori ad Arezzo
Redazione
Redazionehttps://www.lortica.it/
L'Ortica: Notizie pungenti, d'intrattenimento e cronache locali. Le ultimissime notizie, ma anche critiche e punture, senza peli sulla lingua.
- Advertisment -
clickandfly dervizi foto video con drone o senza per agriturismi cantine

Dello stesso autore

Sostieni L'Ortica

Un gesto per coltivare l'informazione libera.
Sostenere l'Ortica significa dare valore al giornalismo indipendente.
Con una donazione puoi contribuire concretamente al nostro impegno nel fornire notizie senza condizionamenti.
Ogni piccolo sostegno conta: unisciti a noi nella nostra missione per un'informazione libera e imparziale.
Grazie per il tuo sostegno prezioso.
Dona con Paypal

Arezzo News - L'Ortica notizie pungenti

Cronache locali. Critiche e punture senza peli sulla lingua.

Contattaci: info@clickey.it

Seguici

© Copyright - 2025 L'Ortica - Direttore responsabile Gino Perticai || Registro stampa Trib. di Arezzo n. 6 28/5/15 - ROC 26524 || CF PRTGNI54M09A390L

Remastered by Click&Fly drone video foto & web - Arezzo 2024