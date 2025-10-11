Tragico incidente sull’Apecchiese: muore a 40 anni motociclista aretino

Un’altra tragedia si è consumata questa mattina lungo la strada statale 257 “Apecchiese”, nel territorio di Piobbico, in provincia di Pesaro Urbino. Un motociclista di 40 anni, originario della provincia di Arezzo, ha perso la vita in un violento scontro frontale con un’auto.

L’incidente è avvenuto intorno al chilometro 33,350 della panoramica arteria che collega l’entroterra marchigiano alla Toscana. L’impatto, estremamente violento, non ha lasciato scampo al centauro. Nonostante il rapido intervento dei sanitari del 118 e dell’eliambulanza decollata da Ancona, per l’uomo non c’è stato nulla da fare: le ferite riportate si sono rivelate troppo gravi.

La strada è stata chiusa in entrambe le direzioni per permettere i soccorsi e i rilievi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per ricostruire la dinamica dell’incidente e raccogliere le testimonianze, mentre la polizia locale ha gestito la viabilità e messo in sicurezza l’area. L’Anas si è occupata della rimozione dei mezzi coinvolti e del ripristino del manto stradale.

Le cause del sinistro sono ancora in corso di accertamento. La Apecchiese, purtroppo, torna ancora una volta alla ribalta per un grave incidente, confermandosi una delle strade più pericolose per chi viaggia su due ruote.