Regionali 2025, al voto tre milioni di toscani: quasi 274 mila gli elettori ad Arezzo

Saranno 3.007.106 i toscani chiamati alle urne domenica 12 e lunedì 13 ottobre 2025 per eleggere il presidente della Regione e i 40 consiglieri del Consiglio regionale. I seggi resteranno aperti dalle 7 alle 23 domenica e dalle 7 alle 15 lunedì, con lo scrutinio previsto subito dopo la chiusura.

Nel 2020 l’affluenza era stata del 62,6%, pari a quasi 1,9 milioni di votanti.

Le sezioni elettorali in Toscana sono 3.922, di cui 29 ospedaliere, con oltre 23 mila addetti tra presidenti, segretari e scrutatori. Per votare serve un documento d’identità e la tessera elettorale, che può essere ristampata in Comune in caso di smarrimento.

Tra le province toscane, Firenze guida per numero di elettori (781 mila), seguita da Lucca, Pisa e Livorno.

Arezzo conta quasi 274 mila elettori, collocandosi tra le province con la partecipazione più numerosa. Nella provincia aretina figura anche uno dei comuni più piccoli per numero di iscritti, Montemignaio, con appena 460 elettori.

Nel complesso, i toscani all’estero iscritti alle liste elettorali sono oltre 203 mila, con rimborsi e agevolazioni previsti per chi rientra a votare.

Lo scrutinio inizierà nel pomeriggio di lunedì.

📄 Scheda unica arancione – due voti:

Uno per il presidente Uno per una lista (che determina la composizione del Consiglio)

È possibile il voto disgiunto: si può scegliere un candidato presidente e una lista di un’altra coalizione.

Modalità di voto:

Serve documento d’identità e tessera elettorale (duplicato in Comune se smarrita).

e (duplicato in Comune se smarrita). Ogni lista ha i propri candidati consiglieri : si possono esprimere una o due preferenze , ma se sono due devono essere di genere diverso e della stessa lista .

: si possono esprimere , ma se sono due devono essere e . In presenza di “lista regionale” (Pd e Lega), alcuni candidati sono eletti automaticamente se la lista supera la soglia.

Circoscrizioni: 13 in tutta la Toscana (4 a Firenze, una per ogni altra provincia).

Ballottaggio: solo se nessun candidato presidente supera il 40%; si tiene dopo due settimane tra i due più votati.

Risultati: disponibili in tempo reale sul sito della Regione Toscana e sul portale Eligendo.