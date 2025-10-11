16.7 C
sabato, Ottobre 11, 2025
Tentano truffe a Laterina: quattro uomini fermati dai carabinieri dopo un inseguimento

Carabiniere fuori servizio sventa un tentativo di truffa in farmacia

Redazione
Redazione

-

Quattro uomini sono stati fermati dai Carabinieri dopo aver tentato una serie di truffe nel territorio di Laterina, a bordo di una Peugeot nera. L’ultimo episodio si è verificato nella farmacia del paese, dove un carabiniere fuori servizio, notando atteggiamenti sospetti, ha allertato la caserma.

Una pattuglia dell’Arma è intervenuta rapidamente, riuscendo a bloccare uno dei sospetti. Gli altri tre sono fuggiti con l’auto, ma dopo un breve inseguimento sono stati raggiunti e fermati. Tutti e quattro sono stati condotti in caserma per ulteriori accertamenti.

