Cortona, all’asta due ex scuole delle frazioni di Poggioni e San Lorenzo

Alienazione immobiliare del Comune di Cortona

Il Comune di Cortona mette all’asta due edifici scolastici dismessi: le ex scuole di Poggioni e San Lorenzo. L’asta pubblica si terrà il 5 novembre 2025, alle 9:30, presso l’Ufficio Cultura in piazza Signorelli 9.

Per partecipare, la documentazione richiesta deve essere inviata all’Ufficio Protocollo entro le 13:00 del 30 ottobre 2025. Tutte le informazioni e i moduli necessari sono disponibili nella sezione “Avvisi” del sito istituzionale.

La ex scuola di San Lorenzo, lungo la via Lauretana, ha due piani e 1.375 mc su un terreno recintato di 615 mq; il prezzo base è 114.000 euro. La ex scuola di San Pietro a Dame si estende su 148 mq con 805 mq di terreno, al prezzo base di 110.000 euro.

Per sopralluoghi e ulteriori dettagli, contattare l’Ufficio Patrimonio al 0575 637304 o patrimonio@comune.cortona.ar.it

