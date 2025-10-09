Boati nell’aretino, paura e curiosità: erano due Eurofighter in volo supersonico

Nel primo pomeriggio di oggi, due forti boati hanno scosso la provincia di Arezzo, generando paura e numerose segnalazioni ai Vigili del Fuoco. I rumori, uditi in diverse zone tra Castiglion Fibocchi, Laterina, Indicatore, Giovi e parte del Casentino, erano dovuti al passaggio supersonico di due caccia Eurofighter dell’Aeronautica Militare.

Come spiegato dal Ministero della Difesa, i velivoli del 4° Stormo di Grosseto sono decollati in modalità di “scramble” per intercettare un aereo civile, un Cessna 425 partito da Sarajevo e diretto a Basilea, che aveva momentaneamente perso il contatto radio con i controllori di volo.

Durante la missione, i caccia hanno superato la barriera del suono, generando il “bang sonico” percepito al suolo. Poco dopo, il velivolo civile ha ristabilito le comunicazioni, facendo rientrare l’allarme.

Il Ministero ha ribadito che la sorveglianza dello spazio aereo nazionale è garantita 24 ore su 24 nell’ambito del sistema di difesa della NATO, con il coordinamento del Combined Air Operation Centre di Torrejon, in Spagna.