21.1 C
Comune di Arezzo
giovedì, Ottobre 9, 2025
type here...
HomeCronacheFatti di cronacaBoati nell’aretino, paura e curiosità: erano due Eurofighter in volo supersonico

Boati nell’aretino, paura e curiosità: erano due Eurofighter in volo supersonico

Il Ministero della Difesa chiarisce: decollo immediato da Grosseto per intercettare un aereo civile che aveva perso i contatti radio

Redazione
By Redazione

-

Nel primo pomeriggio di oggi, due forti boati hanno scosso la provincia di Arezzo, generando paura e numerose segnalazioni ai Vigili del Fuoco. I rumori, uditi in diverse zone tra Castiglion Fibocchi, Laterina, Indicatore, Giovi e parte del Casentino, erano dovuti al passaggio supersonico di due caccia Eurofighter dell’Aeronautica Militare.

Come spiegato dal Ministero della Difesa, i velivoli del 4° Stormo di Grosseto sono decollati in modalità di “scramble” per intercettare un aereo civile, un Cessna 425 partito da Sarajevo e diretto a Basilea, che aveva momentaneamente perso il contatto radio con i controllori di volo.

Durante la missione, i caccia hanno superato la barriera del suono, generando il “bang sonico” percepito al suolo. Poco dopo, il velivolo civile ha ristabilito le comunicazioni, facendo rientrare l’allarme.

Il Ministero ha ribadito che la sorveglianza dello spazio aereo nazionale è garantita 24 ore su 24 nell’ambito del sistema di difesa della NATO, con il coordinamento del Combined Air Operation Centre di Torrejon, in Spagna.

 

Articoli correlati:

Grave incidente ad Arezzo: scontro tra furgone portavalori e auto all’incrocio del Gavardello Terremoto di magnitudo 3.2 avvertito anche in provincia di Arezzo: epicentro tra Marche e Toscana Ruba durante la Comunione e mentre si spengono le candele: ladro seriale accusato di 18 furti, due avvenuti in chiesa Scontro frontale sul raccordo Arezzo-Battifolle: due feriti trasportati in ospedale Incidente tra auto e moto ad Arezzo: 24enne trasportata in ospedale Incidente tra due auto sulla SS73 ad Arezzo: due feriti in codice 2 al San Donato Arezzo, arrestato spacciatore in flagranza: sequestrati cocaina, hashish e contanti Terrore ad Arezzo: 55enne attende l’ex compagna fuori dal lavoro con una pistola, arrestato

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

Articolo precedente
Furgone camperizzato esce di strada a Poppi: intervento dei Vigili del Fuoco e dei soccorsi sanitari
Redazione
Redazionehttps://www.lortica.it/
L'Ortica: Notizie pungenti, d'intrattenimento e cronache locali. Le ultimissime notizie, ma anche critiche e punture, senza peli sulla lingua.
- Advertisment -
clickandfly dervizi foto video con drone o senza per agriturismi cantine

Dello stesso autore

Sostieni L'Ortica

Un gesto per coltivare l'informazione libera.
Sostenere l'Ortica significa dare valore al giornalismo indipendente.
Con una donazione puoi contribuire concretamente al nostro impegno nel fornire notizie senza condizionamenti.
Ogni piccolo sostegno conta: unisciti a noi nella nostra missione per un'informazione libera e imparziale.
Grazie per il tuo sostegno prezioso.
Dona con Paypal

Arezzo News - L'Ortica notizie pungenti

Cronache locali. Critiche e punture senza peli sulla lingua.

Contattaci: info@clickey.it

Seguici

© Copyright - 2025 L'Ortica - Direttore responsabile Gino Perticai || Registro stampa Trib. di Arezzo n. 6 28/5/15 - ROC 26524 || CF PRTGNI54M09A390L

Remastered by Click&Fly drone video foto & web - Arezzo 2024