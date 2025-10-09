La classe terza D dell’Istituto Comprensivo Vasari scopre il cuore della Protezione Civile

La classe terza D dell’Istituto Comprensivo Vasari ha partecipato all’Open Day della Protezione Civile provinciale, in occasione della Settimana della Protezione Civile, vivendo un’esperienza unica di apprendimento sul campo.

Dalle 9:00 alle 18:00, gli studenti hanno osservato da vicino le attività di pianificazione e gestione delle emergenze, incontrando Polizia, Carabinieri, Vigili del Fuoco, 118, Guardia di Finanza e volontari. L’iniziativa ha permesso di comprendere l’importanza della partecipazione attiva dei cittadini e il ruolo fondamentale di chi lavora quotidianamente per la sicurezza del territorio.

“La conoscenza passa dai libri, ma anche dall’esperienza diretta – sottolinea la Dirigente Scolastica Marinella Verrazzani – Trovarsi nel cuore della gestione delle emergenze insegna molto più di una semplice cartina geografica. Quest’anno siamo stati noi ad andare da loro, consolidando valori come prevenzione, resilienza e responsabilità comunitaria”.