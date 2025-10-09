17.1 C
Comune di Arezzo
giovedì, Ottobre 9, 2025
type here...
HomeCronacheAttualitàLa classe terza D dell’Istituto Comprensivo Vasari scopre il cuore della Protezione...

La classe terza D dell’Istituto Comprensivo Vasari scopre il cuore della Protezione Civile

Gli studenti della terza D vivono un’esperienza sul campo durante l’Open Day della Protezione Civile

Redazione
By Redazione

-

La classe terza D dell’Istituto Comprensivo Vasari ha partecipato all’Open Day della Protezione Civile provinciale, in occasione della Settimana della Protezione Civile, vivendo un’esperienza unica di apprendimento sul campo.

Dalle 9:00 alle 18:00, gli studenti hanno osservato da vicino le attività di pianificazione e gestione delle emergenze, incontrando Polizia, Carabinieri, Vigili del Fuoco, 118, Guardia di Finanza e volontari. L’iniziativa ha permesso di comprendere l’importanza della partecipazione attiva dei cittadini e il ruolo fondamentale di chi lavora quotidianamente per la sicurezza del territorio.

“La conoscenza passa dai libri, ma anche dall’esperienza diretta – sottolinea la Dirigente Scolastica Marinella Verrazzani – Trovarsi nel cuore della gestione delle emergenze insegna molto più di una semplice cartina geografica. Quest’anno siamo stati noi ad andare da loro, consolidando valori come prevenzione, resilienza e responsabilità comunitaria”.

Articoli correlati:

“Commercianti sentinelle del centro”: ad Arezzo parte il progetto per una città più sicura Tradizione e sicurezza: alla Giostra del Saracino arrivano i controlli alcolemici su base volontaria Giovani e prevenzione: al Men/Go Festival un presidio contro le infezioni sessualmente trasmissibili Funghi, prevenzione indispensabile: nel 2024 oltre 60 intossicazioni nelle province di Arezzo, Siena e Grosseto Il CSI Arezzo contro il bullismo: al via un questionario anonimo per ascoltare e sostenere gli studenti Cortona, task force contro il West Nile: collaborazione tra CB2, Comuni, Asl e Istituto Zooprofilattico Oroarezzo 2025: al via la 44ª edizione tra eccellenza, innovazione e sfide globali Tanti: “Massimo impegno per rispondere alle esigenze estive delle famiglie aretine”

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

Articolo precedente
Boati nell’aretino, paura e curiosità: erano due Eurofighter in volo supersonico
Redazione
Redazionehttps://www.lortica.it/
L'Ortica: Notizie pungenti, d'intrattenimento e cronache locali. Le ultimissime notizie, ma anche critiche e punture, senza peli sulla lingua.
- Advertisment -
clickandfly dervizi foto video con drone o senza per agriturismi cantine

Dello stesso autore

Sostieni L'Ortica

Un gesto per coltivare l'informazione libera.
Sostenere l'Ortica significa dare valore al giornalismo indipendente.
Con una donazione puoi contribuire concretamente al nostro impegno nel fornire notizie senza condizionamenti.
Ogni piccolo sostegno conta: unisciti a noi nella nostra missione per un'informazione libera e imparziale.
Grazie per il tuo sostegno prezioso.
Dona con Paypal

Arezzo News - L'Ortica notizie pungenti

Cronache locali. Critiche e punture senza peli sulla lingua.

Contattaci: info@clickey.it

Seguici

© Copyright - 2025 L'Ortica - Direttore responsabile Gino Perticai || Registro stampa Trib. di Arezzo n. 6 28/5/15 - ROC 26524 || CF PRTGNI54M09A390L

Remastered by Click&Fly drone video foto & web - Arezzo 2024