15.4 C
Comune di Arezzo
sabato, Ottobre 4, 2025
type here...
HomeIn primo pianoDopo Rimini, arriva il Gubbio con l’alito delle olive ascolane sul collo!

Dopo Rimini, arriva il Gubbio con l’alito delle olive ascolane sul collo!

Il Gubbio all’orizzonte dopo la vittoria di Rimini: gli amaranto sognano, ma serve cuore, equilibrio e fame da veri guerrieri

Cesare Fracassi
By Cesare Fracassi

-

L’Ascoli viaggia come un treno: 8 partite, 20 punti, 6 vittorie, 2 pareggi, 15 gol fatti e solo 1 subito. Un rullo compressore. E noi? Eh, noi teniamo botta finché possiamo!

A Rimini, vittoria doveva essere — e vittoria è stata. Magari non brillante, ma meritata fino in fondo: un gol, un palo, una traversa, almeno due super parate di Vitali e un’occasione d’oro per Pattarello a inizio gara. Dall’altra parte, Venturi ci ha messo i guantoni su D’Agostini e Mawuli ha salvato il risultato con un recupero da gladiatore.

Ora tocca al Gubbio, e niente illusioni: Pattarello mancherà e speriamo nel recupero di Renzi. Perrotta però ha risposto alla grande! Ma per favore, non pensiamo di lasciare Varela “posteggiato” in panchina — quello è un fulmine, non un passeggero da pullman!

Il Gubbio ha numeri concreti: 7 partite, 6 gol fatti e 5 subiti. Squadra tosta, arcigna, di quelle che non mollano mai. Dell’Aquila sembra il sostituto più adatto, ma se toccasse a me, schiererei una torre davanti (Cianci o Ravasio), uno rapido dietro Tavernelli, e sulle fasce Chierico e Iaccarino a spingere, con Mawuli e Guccione a far legna e qualità in mezzo. In difesa, dentro Gigli per lo squalificato Chiosa.

Insomma, una tartaruga compatta (4-4-2) per partire, e poi dentro Varela nella ripresa per chiudere il match a modo nostro!

E il Ravenna, dite voi?
Domenica sera sarà terzo, segnatevelo!

Articoli correlati:

Un elogio al Presidente: passione, impegno e visione per l’Arezzo Calcio La SBA lotta ma Lucca passa al Palasport Estra (69-84) Arezzo sporco e vincente a Rimini: Varela la decide, ma che sofferenza! Arezzo, grande rimonta: battuto il Gubbio, ora sfida alla Vis Pesaro Arezzo, che scossa! Il Gubbio parte, ma non arriva – Le pagelle de’ Cesare Ora tocca alla Vis Pesaro… e non sarà una passeggiata L’Alga Atletica Arezzo brilla a Firenze: medaglie, record e pass per gli Italiani Polisportiva Policiano protagonista in tutta Italia: podi e grandi prestazioni da nord a sud

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

Articolo precedente
Fiera Antiquaria di ottobre nelle foto di Felice Rogialli
Cesare Fracassi
Cesare Fracassi
Nato ad Arezzo nel 1946, in via Crispi 66, al suono della prima sirena del Fabbricone. Frequentò le elementari a Sant'Agnese, una scuola di vita e di battaglie. Dopo le medie, proseguì con il liceo classico e intraprese studi di medicina e giurisprudenza, completando tutti gli esami di quest'ultima. Calciatore dilettante, fondatore della squadra Tuscar Canaglia, sciatore agonistico e presidente della FISI provinciale. Esperienze lavorative: mangimista, bancario, consulente finanziario, orafo, advisor per carte di credito, ideatore della 3/F Card, registrata presso la SIAE (sezione Olaf n°1699 del 13/4/2000) con il titolo "Global System", agricoltore e, ora, pensionato.
- Advertisment -
clickandfly dervizi foto video con drone o senza per agriturismi cantine

Dello stesso autore

Sostieni L'Ortica

Un gesto per coltivare l'informazione libera.
Sostenere l'Ortica significa dare valore al giornalismo indipendente.
Con una donazione puoi contribuire concretamente al nostro impegno nel fornire notizie senza condizionamenti.
Ogni piccolo sostegno conta: unisciti a noi nella nostra missione per un'informazione libera e imparziale.
Grazie per il tuo sostegno prezioso.
Dona con Paypal

Arezzo News - L'Ortica notizie pungenti

Cronache locali. Critiche e punture senza peli sulla lingua.

Contattaci: info@clickey.it

Seguici

© Copyright - 2025 L'Ortica - Direttore responsabile Gino Perticai || Registro stampa Trib. di Arezzo n. 6 28/5/15 - ROC 26524 || CF PRTGNI54M09A390L

Remastered by Click&Fly drone video foto & web - Arezzo 2024