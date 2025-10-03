16.6 C
Comune di Arezzo
venerdì, Ottobre 3, 2025
type here...
HomeCronacheAttualitàSan Donato di Arezzo, al via i lavori al triage del Pronto...

San Donato di Arezzo, al via i lavori al triage del Pronto Soccorso: modificati gli accessi

Al San Donato interventi per rendere più funzionale e accogliente il Pronto Soccorso

Redazione
By Redazione

-

Partiranno lunedì 6 ottobre i lavori di ristrutturazione del triage e dell’area di ingresso del Pronto Soccorso dell’Ospedale San Donato. L’intervento, che avrà una durata stimata di circa 60 giorni, comporterà alcune modifiche temporanee ai percorsi di accesso sia per i pazienti barellati che per quelli pedonali.

Per limitare i disagi all’utenza, le fasi più invasive dell’intervento verranno concentrate nelle ore notturne, così da garantire la piena funzionalità del servizio durante il giorno. La direzione dell’ospedale ha precisato che l’organizzazione dei lavori è stata studiata per ridurre al minimo le interferenze con l’attività quotidiana, assicurando comunque la sicurezza e la continuità dell’assistenza sanitaria.

L’obiettivo della ristrutturazione è migliorare gli spazi di accoglienza del Pronto Soccorso, rendendoli più funzionali e adeguati alle esigenze dei cittadini e del personale sanitario.

Articoli correlati:

Una famiglia fiorentina ridà vita al cuore di Cetica: riapre il bar del paese Riscaldamento Inverno 2025/2026 – Arezzo e provincia Maltempo, codice arancione: lunedì 5 maggio chiusa la scuola Acropoli Caro energia, difendersi si può: incontri informativi a Bibbiena e Camucia Auto elettriche, nuove colonnine di ricarica in arrivo anche in provincia di Arezzo grazie a Poste Italiane La Verna, arriva il 118 per i pellegrini del Giubileo: ambulanza attiva ogni giorno fino a ottobre Subbiano, altri 550mila euro dalla Regione per il restauro del Palazzo Comunale Arezzo, frutticoltura in crisi: dimezzati gli alberi da frutto in dieci anni

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

Articolo precedente
Controlli straordinari della Polizia di Stato ad Arezzo: espulsione per irregolare e provvedimenti contro soggetti pericolosi
Redazione
Redazionehttps://www.lortica.it/
L'Ortica: Notizie pungenti, d'intrattenimento e cronache locali. Le ultimissime notizie, ma anche critiche e punture, senza peli sulla lingua.
- Advertisment -
clickandfly dervizi foto video con drone o senza per agriturismi cantine

Dello stesso autore

Sostieni L'Ortica

Un gesto per coltivare l'informazione libera.
Sostenere l'Ortica significa dare valore al giornalismo indipendente.
Con una donazione puoi contribuire concretamente al nostro impegno nel fornire notizie senza condizionamenti.
Ogni piccolo sostegno conta: unisciti a noi nella nostra missione per un'informazione libera e imparziale.
Grazie per il tuo sostegno prezioso.
Dona con Paypal

Arezzo News - L'Ortica notizie pungenti

Cronache locali. Critiche e punture senza peli sulla lingua.

Contattaci: info@clickey.it

Seguici

© Copyright - 2025 L'Ortica - Direttore responsabile Gino Perticai || Registro stampa Trib. di Arezzo n. 6 28/5/15 - ROC 26524 || CF PRTGNI54M09A390L

Remastered by Click&Fly drone video foto & web - Arezzo 2024