Arezzo, maxi-controlli della Guardia di Finanza: 116 lavoratori in nero e sequestri d’oro e argento per 500mila euro

La Guardia di Finanza di Arezzo ha intensificato dall’inizio dell’anno i controlli contro il lavoro nero in tutta la provincia, effettuando 97 ispezioni: in 37 casi sono emerse irregolarità. Le verifiche hanno interessato diversi settori economici, dall’edilizia alla ristorazione, fino al comparto moda e al distretto orafo. In totale sono stati individuati 116 lavoratori irregolari, di cui 67 stranieri e 49 italiani. Per 17 attività è stata proposta la sospensione.

Particolare attenzione è stata rivolta alle imprese del distretto dei metalli preziosi che operavano in conto terzi senza marchio identificativo né titolo legale rilasciato dalla Camera di Commercio. In questo ambito sono state controllate 12 aziende (10 a conduzione bengalese e 2 italiane), dove sono stati trovati 21 lavoratori in nero, tutti bengalesi, sette dei quali senza permesso di soggiorno. Cinque imprenditori sono stati denunciati alla Procura.

In nove imprese, inoltre, il personale irregolare superava il 10% del totale: sono quindi scattate segnalazioni all’Ispettorato del Lavoro per la sospensione dell’attività e sanzioni per oltre 43mila euro.

Le Fiamme Gialle hanno infine sequestrato 17 kg di argento e 7 kg di oro, privi di marchio e titolo legale, per un valore superiore a 500mila euro. I metalli sono stati restituiti ai terzisti dopo la regolarizzazione presso la Camera di Commercio e il pagamento delle sanzioni.