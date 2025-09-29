20.7 C
Comune di Arezzo
lunedì, Settembre 29, 2025
type here...
HomeCronacheFatti di cronacaMaestra maltratta bambini: Comune di Montevarchi condannato a risarcire fino a 1,2...

Maestra maltratta bambini: Comune di Montevarchi condannato a risarcire fino a 1,2 milioni

Sette famiglie ottengono giustizia dopo anni di sofferenza dei figli

Redazione
By Redazione

-

Shock a Montevarchi
Sette bambini tra uno e tre anni sono stati vittime di maltrattamenti da parte della titolare di un asilo nido privato. Schiaffi, minacce e umiliazioni hanno segnato i primi anni dei piccoli, provocando danni psicologici certificati da una consulenza tecnica.

Il tribunale interviene
Il tribunale di Arezzo ha condannato in solido la maestra e il Comune di Montevarchi a risarcire le famiglie, con un importo che può arrivare fino a 1,2 milioni di euro. La decisione arriva dopo che le famiglie hanno deciso di agire in sede civile, non potendosi costituire parte civile nel processo penale, dove la donna aveva patteggiato per maltrattamenti e abuso di professione.

Il ruolo del Comune
Secondo il tribunale, il Comune è corresponsabile per carenze nei controlli e nella procedura autorizzativa dell’asilo.

Comune annuncia ricorso
Il Comune, però, difende la propria posizione: “Abbiamo assolto ai nostri compiti”.
“La titolare del nido non era nostra dipendente. Presenteremo appello: vi sono precedenti in Lombardia che escludono responsabilità comunali anche in casi di abusi. Il Comune ha obblighi solo sui requisiti amministrativi per aprire e mantenere un nido”. L’amministrazione ha inoltre ricordato di disporre di una copertura assicurativa e di aver effettuato tutti i controlli previsti dalla legge, comprese ispezioni annuali senza preavviso, sempre con esito positivo.

Danni confermati
La consulenza tecnica ha evidenziato disturbi post-traumatici da stress di grado medio-grave in tutti i bambini esaminati, direttamente collegati alle violenze subite nell’asilo.

Sette famiglie, giustizia civile
Con questa sentenza, le famiglie ottengono un importante riconoscimento del dolore subito dai loro figli, chiudendo una lunga vicenda che ha sconvolto la comunità locale.

Maestra sospesa per violenza in asilo nido, minacce e schiaffi ai piccoli  

Articoli correlati:

Violenta aggressione alla compagna incinta: arrestato trentenne ad Arezzo per lesioni gravissime e maltrattamenti Caso Mugnai, Arezzo si stringe attorno all’imputato: don Natale pronto a testimoniare Arezzo, due fratelli arrestati dalla Polizia: colti in flagrante mentre rubavano nelle auto Operazione “Lancia d’Argento”: sgominata banda di ladri di oro e argento Scomparso Marco Mori, 46 anni: ricerche in corso a Santa Barbara. La famiglia lancia un appello Ritrovato vivo Marco Mori: era scomparso da due giorni, sollievo a Cavriglia Incidente nella notte a Terranuova Bracciolini: due giovani donne ferite in moto Maltempo in Toscana: allerta arancione e danni nel Casentino, fulmine colpisce il campanile di Poppi

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

Articolo precedente
Arezzo, ambulanza bloccata da un pianoforte in mezzo alla strada: “Pronto soccorso in DO maggiore”
Redazione
Redazionehttps://www.lortica.it/
L'Ortica: Notizie pungenti, d'intrattenimento e cronache locali. Le ultimissime notizie, ma anche critiche e punture, senza peli sulla lingua.
- Advertisment -
clickandfly dervizi foto video con drone o senza per agriturismi cantine

Dello stesso autore

Sostieni L'Ortica

Un gesto per coltivare l'informazione libera.
Sostenere l'Ortica significa dare valore al giornalismo indipendente.
Con una donazione puoi contribuire concretamente al nostro impegno nel fornire notizie senza condizionamenti.
Ogni piccolo sostegno conta: unisciti a noi nella nostra missione per un'informazione libera e imparziale.
Grazie per il tuo sostegno prezioso.
Dona con Paypal

Arezzo News - L'Ortica notizie pungenti

Cronache locali. Critiche e punture senza peli sulla lingua.

Contattaci: info@clickey.it

Seguici

© Copyright - 2025 L'Ortica - Direttore responsabile Gino Perticai || Registro stampa Trib. di Arezzo n. 6 28/5/15 - ROC 26524 || CF PRTGNI54M09A390L

Remastered by Click&Fly drone video foto & web - Arezzo 2024