Maestra maltratta bambini: Comune di Montevarchi condannato a risarcire fino a 1,2 milioni

Shock a Montevarchi

Sette bambini tra uno e tre anni sono stati vittime di maltrattamenti da parte della titolare di un asilo nido privato. Schiaffi, minacce e umiliazioni hanno segnato i primi anni dei piccoli, provocando danni psicologici certificati da una consulenza tecnica.

Il tribunale interviene

Il tribunale di Arezzo ha condannato in solido la maestra e il Comune di Montevarchi a risarcire le famiglie, con un importo che può arrivare fino a 1,2 milioni di euro. La decisione arriva dopo che le famiglie hanno deciso di agire in sede civile, non potendosi costituire parte civile nel processo penale, dove la donna aveva patteggiato per maltrattamenti e abuso di professione.

Il ruolo del Comune

Secondo il tribunale, il Comune è corresponsabile per carenze nei controlli e nella procedura autorizzativa dell’asilo.

Comune annuncia ricorso

Il Comune, però, difende la propria posizione: “Abbiamo assolto ai nostri compiti”.

“La titolare del nido non era nostra dipendente. Presenteremo appello: vi sono precedenti in Lombardia che escludono responsabilità comunali anche in casi di abusi. Il Comune ha obblighi solo sui requisiti amministrativi per aprire e mantenere un nido”. L’amministrazione ha inoltre ricordato di disporre di una copertura assicurativa e di aver effettuato tutti i controlli previsti dalla legge, comprese ispezioni annuali senza preavviso, sempre con esito positivo.

Danni confermati

La consulenza tecnica ha evidenziato disturbi post-traumatici da stress di grado medio-grave in tutti i bambini esaminati, direttamente collegati alle violenze subite nell’asilo.

Sette famiglie, giustizia civile

Con questa sentenza, le famiglie ottengono un importante riconoscimento del dolore subito dai loro figli, chiudendo una lunga vicenda che ha sconvolto la comunità locale.

