Caso Mugnai, Arezzo si stringe attorno all’imputato: don Natale pronto a testimoniare

Venerdì sera ad Arezzo si è svolta una fiaccolata di solidarietà per Sandro Mugnai, l’artigiano imputato per l’omicidio del vicino Gezim Dodoli, ucciso con una carabina la sera del 5 gennaio 2023 mentre quest’ultimo stava colpendo con una ruspa la sua abitazione e le auto di famiglia.

Alla manifestazione hanno partecipato amici, conoscenti e sostenitori, insieme a esponenti politici locali che ribadiscono il principio “la difesa è sempre legittima”. Presente anche don Natale Gabrielli, parroco di San Polo, che martedì 30 settembre testimonierà in Corte d’Assise a favore del suo parrocchiano.

Il sacerdote ha espresso vicinanza all’imputato, definendolo “una persona per bene costretta a difendersi” e invocando l’assoluzione. La procura contesta invece a Mugnai l’omicidio volontario, sostenendo che abbia reagito in modo sproporzionato. La sentenza è attesa entro la fine dell’anno.