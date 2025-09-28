12.5 C
Comune di Arezzo
domenica, Settembre 28, 2025
type here...
HomeIn primo pianoOroscopo provocatorio e pungente dal 29 settembre al 5 ottobre 2025

Oroscopo provocatorio e pungente dal 29 settembre al 5 ottobre 2025

Redazione
By Redazione

-

Le stelle hanno fatto la riunione di condominio e hanno deciso che la tua vita continuerà a peggiorare.
Mercurio è retrogrado, Saturno ti guarda storto e Venere ha detto “ciao, io passo”.
Insomma, preparati a un’altra settimana di gioie… inesistenti.

Ariete

(21 marzo – 19 aprile)

Vuoi sempre avere ragione, peccato che l’unico che ti dà corda è il tuo cane, e solo perché gli porti le crocchette.

 

Toro

(20 aprile – 20 maggio)

Sei così lento che la vita ti ha già sorpassato due volte. E tu sei ancora fermo a decidere se ordinare margherita o capricciosa.

 

Gemelli

(21 maggio – 20 giugno)

Parli tanto ma non dici nulla: praticamente sei il telegiornale delle 20.

 

Cancro

(21 giugno – 22 luglio)

I tuoi sbalzi d’umore sono talmente forti che l’ENEL ti ha chiesto di collegarti alla rete.

 

Leone

(23 luglio – 22 agosto)

Ti senti il re della giungla, ma sei solo il gatto obeso del salotto che nessuno vuole accarezzare.

 

Vergine

(23 agosto – 22 settembre)

Organizzi tutto nei minimi dettagli, poi ti dimentichi le chiavi di casa. Complimenti, Einstein.

 

Bilancia

(23 settembre – 22 ottobre)

Cerchi equilibrio, ma sembri un ubriaco sul monopattino elettrico. In tribunale, per la multa, ti daranno ragione solo per pietà.

 

Scorpione

(23 ottobre – 21 novembre)

Così velenoso che questa settimana pure il tuo caffè ti ha guardato storto. La moka ha chiesto il divorzio.

 

Sagittario

(22 novembre – 21 dicembre)

Vuoi viaggiare, ma il tuo conto in banca ti consente solo di girare intorno al tavolo della cucina.

 

Capricorno

(22 dicembre – 19 gennaio)

Ambizioso, dici. Ma se il massimo dei tuoi traguardi è finire il livello 2 di Candy Crush, non lamentarti se nessuno ti prende sul serio.

 

Acquario

(20 gennaio – 18 febbraio)

Hai idee così fuori dal mondo che Elon Musk ti ha bloccato su Twitter. Bravo, record.

 

Pesci

(19 febbraio – 20 marzo)

Romantico, sensibile, fragile: insomma, la vittima perfetta. Ti faranno cornuto di nuovo, ma questa volta almeno offrono la cena.

 

CONCLUSIONE:
La settimana promette fallimenti, umiliazioni e imbarazzi sociali.
Ma non preoccuparti: va così anche alle persone con più successo di te.
Solo che loro, almeno, ci fanno i soldi.

Articoli correlati:

Oroscopo provocatorio e pungente della settimana
dal 11 al 17 agosto 2025
Oroscopo provocatorio e pungente della settimana
dal 18 al 24 agosto 2025
Oroscopo provocatorio e pungente della settimana
dal 25 al 31 agosto 2025
Oroscopo provocatorio e pungente della settimana
dall’1 al 7 settembre 2025
Oroscopo provocatorio e pungente della settimana
dall’8 al 14 settembre 2025
Oroscopo provocatorio e pungente della settimana
dal 15 al 21 settembre 2025
Oroscopo provocatorio e pungente della settimana
dal 22 al 28 settembre 2025
Oroscopo provocatorio e pungente della settimana
(dal 12 al18 maggio 2025)

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

Articolo precedente
Caso Mugnai, Arezzo si stringe attorno all’imputato: don Natale pronto a testimoniare
Redazione
Redazionehttps://www.lortica.it/
L'Ortica: Notizie pungenti, d'intrattenimento e cronache locali. Le ultimissime notizie, ma anche critiche e punture, senza peli sulla lingua.
- Advertisment -
clickandfly dervizi foto video con drone o senza per agriturismi cantine

Dello stesso autore

Sostieni L'Ortica

Un gesto per coltivare l'informazione libera.
Sostenere l'Ortica significa dare valore al giornalismo indipendente.
Con una donazione puoi contribuire concretamente al nostro impegno nel fornire notizie senza condizionamenti.
Ogni piccolo sostegno conta: unisciti a noi nella nostra missione per un'informazione libera e imparziale.
Grazie per il tuo sostegno prezioso.
Dona con Paypal

Arezzo News - L'Ortica notizie pungenti

Cronache locali. Critiche e punture senza peli sulla lingua.

Contattaci: info@clickey.it

Seguici

© Copyright - 2025 L'Ortica - Direttore responsabile Gino Perticai || Registro stampa Trib. di Arezzo n. 6 28/5/15 - ROC 26524 || CF PRTGNI54M09A390L

Remastered by Click&Fly drone video foto & web - Arezzo 2024