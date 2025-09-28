Oroscopo provocatorio e pungente dal 29 settembre al 5 ottobre 2025

Le stelle hanno fatto la riunione di condominio e hanno deciso che la tua vita continuerà a peggiorare.

Mercurio è retrogrado, Saturno ti guarda storto e Venere ha detto “ciao, io passo”.

Insomma, preparati a un’altra settimana di gioie… inesistenti.

Ariete

(21 marzo – 19 aprile)

Vuoi sempre avere ragione, peccato che l’unico che ti dà corda è il tuo cane, e solo perché gli porti le crocchette.

Toro

(20 aprile – 20 maggio)

Sei così lento che la vita ti ha già sorpassato due volte. E tu sei ancora fermo a decidere se ordinare margherita o capricciosa.

Gemelli

(21 maggio – 20 giugno)

Parli tanto ma non dici nulla: praticamente sei il telegiornale delle 20.

Cancro

(21 giugno – 22 luglio)

I tuoi sbalzi d’umore sono talmente forti che l’ENEL ti ha chiesto di collegarti alla rete.

Leone

(23 luglio – 22 agosto)

Ti senti il re della giungla, ma sei solo il gatto obeso del salotto che nessuno vuole accarezzare.

Vergine



(23 agosto – 22 settembre)

Organizzi tutto nei minimi dettagli, poi ti dimentichi le chiavi di casa. Complimenti, Einstein.

Bilancia



(23 settembre – 22 ottobre)

Cerchi equilibrio, ma sembri un ubriaco sul monopattino elettrico. In tribunale, per la multa, ti daranno ragione solo per pietà.

Scorpione



(23 ottobre – 21 novembre)

Così velenoso che questa settimana pure il tuo caffè ti ha guardato storto. La moka ha chiesto il divorzio.

Sagittario



(22 novembre – 21 dicembre)

Vuoi viaggiare, ma il tuo conto in banca ti consente solo di girare intorno al tavolo della cucina.

Capricorno



(22 dicembre – 19 gennaio)

Ambizioso, dici. Ma se il massimo dei tuoi traguardi è finire il livello 2 di Candy Crush, non lamentarti se nessuno ti prende sul serio.

Acquario



(20 gennaio – 18 febbraio)

Hai idee così fuori dal mondo che Elon Musk ti ha bloccato su Twitter. Bravo, record.

Pesci



(19 febbraio – 20 marzo)

Romantico, sensibile, fragile: insomma, la vittima perfetta. Ti faranno cornuto di nuovo, ma questa volta almeno offrono la cena.

CONCLUSIONE:

La settimana promette fallimenti, umiliazioni e imbarazzi sociali.

Ma non preoccuparti: va così anche alle persone con più successo di te.

Solo che loro, almeno, ci fanno i soldi.