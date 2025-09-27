Tra esercito e industria: la pace possibile o la guerra prolungata?

In un’economia statale, dopo aver indirizzato la produzione industriale verso il settore bellico, e piazzato, tra la Bielorussia e i confini dell’Ucraina ancora indipendente, circa un milione e cinquecentomila uomini, con stipendi medio-alti per la Russia, vorrà lo “zar” fare la pace?

Mi sono posto questa domanda e mi metto nei panni dell’orso; pertanto prolungherei le belligeranze e i disturbi fino a una riconversione e smobilitazione graduale delle truppe. I disturbi potrebbero creare il presupposto di un incidente in cui si giustificherebbe il numero dei soldati e l’utilizzo mirato della produzione industriale… ma che guerra sarebbe? Solo limitata a colpi di fioretto, senza l’utilizzo di armi di distruzione di massa, il tutto al fine di durare a lungo fino alla sua sostituzione e poi? Chi lo sostituirà?

In caso di accordi, non potrà mettere in congedo quella massa di soldati né mandare in cassa integrazione gli operai dell’industria, fino alla riconversione; quindi scaramucce in Finlandia, Estonia, Polonia, Moldavia, Romania e… chi è stato? … “Noi russi no! E se fate cavolate vi tiro un missulino di insalata!”