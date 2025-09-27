20 C
Comune di Arezzo
sabato, Settembre 27, 2025
Ai Stories:l'arte più difficile

Ai Stories:l’arte più difficile

La cipolla e l’arte di trasformare la vulnerabilità in poesia

Gianni Micheli
Gianni Micheli

-

Così volenterosi nel difendersi, così sprovveduti per riuscirci.

Guarda il porro, ad esempio. Bianco, fiero, elegante. Per sembrare forte s’è rivestito di tuniche. Avvolgenti, non c’è che dire. Eppure ci basta un’unghia per sfilargliele via. Ingenuo.

Il finocchio ha scelto di coprirsi con guaine carnose e profumate, ma la sua dolcezza è così evidente, così potente, che quei pochi strati diventano inviti, non barriere. E quant’è bello quando fanno crack!

Il cavolo! Lui sì che non guarda a compromessi. S’è chiuso su sé stesso con un accanimento a tal punto esagerato da diventare un labirinto inaccessibile. Forte, sì, ma condannato al taglio del coltello o a restare solo, dimenticato nel frigo.

Il carciofo ha scelto la battaglia. Il sapore aspro. L’affronto alla lingua. Punte, spine e astringenza a protezione di un cuore tenero che resta nascosto dietro a troppa fatica e a troppo spreco.

E poi c’è lei, la cipolla. La regina. In quanti hanno provato a cogliere il segreto della sua multiforme perfezione! I suoi strati non sono semplici difese: sono veli che custodiscono un mistero. Lo scalogno, ad esempio, non è riuscito a fare altrettanto.

Pensaci, quando te la rigiri tra le mani. Sfogliala! Scoprila! È un continuo rimandare, un invito a guardare oltre. E in quel cammino di ricerca e di scoperta, inevitabilmente, ti dovrai soffiare il naso per fermar le lacrime. Non perché sia cattiva, s’intende, ma perché ha imparato l’arte più difficile: quella di mostrare la fragilità sotto forma di fantasia condivisa, alimentando simboli e metafore.

Quante verdure, nell’orto, sono prigioniere delle proprie corazze: chi troppo aperta, chi troppo chiusa. Solo la cipolla, con la sua coreografia di strati, rivela una verità che gli altri non sono riusciti a raggiungere: che difendersi non serve a nulla, se non si è capaci di dare scacco alla monotonia.

Gianni Micheli
Gianni Michelihttp://www.giannimicheli.it
Gianni Micheli Giornalista, scrittore, regista, attore, musicista e collezionista di storie. Sulla carta, sul web, in teatro e a scuola, ha una particolare predilezione per la scrittura creativa, la drammaturgia dedicata all’infanzia, la multiculturalità e per il teatro civile. Dal 2012 è uno degli autori della Staffetta di Scrittura Creativa organizzata da BiMed (Biennale della Scienze e delle Arti del Mediterraneo). Nel 2020 è uscito Testone il piccione, Vertigo Edizioni. Nel 2021 con Lezioni d’amore e di chitarra, Edizioni Helicon. Ha collaborato, tra gli altri, con Stefano Massini, Ottavia Piccolo, Amanda Sandrelli, Dario Brunori, Margherita Vicario, Moni Ovadia, Marisa Fabbri. È apparso sulla Rai e La7. Parte dello staff di Officine della Cultura è responsabile dell’ufficio stampa di alcuni importanti festival nazionali. È tra i fondatori dell’Orchestra Multietnica di Arezzo. www.giannimicheli.it - www.giannimicheli.eu
