Trionfo dell’ACF Arezzo al 1° Memorial Carlo Benucci Under 15

Si è concluso con grande successo il 1° Memorial Carlo Benucci, disputato questo pomeriggio al campo “Il Caggio” di Ceciliano, torneo dedicato alle formazioni giovanili Under 15.

Le protagoniste sono state le squadre di ACF Arezzo, Aglianese e Vigor, impegnate in un triangolare ricco di emozioni e gol. La prima sfida ha visto l’ACF Arezzo affrontare la Vigor: un match dominato dalle amaranto, che si sono imposte con un netto 7-1 grazie alla tripletta di De Santi, alla doppietta di Pacini, al gol di Lalli e a un’autorete avversaria.

La Vigor ha poi affrontato l’Aglianese, subendo una pesante sconfitta per 7-0, mentre la gara decisiva per l’assegnazione del titolo ha visto contrapposte ACF Arezzo e Aglianese. L’incontro è stato equilibrato e combattuto, ma la doppietta di De Santi nei minuti finali ha regalato la vittoria alle aretine, sancendo il loro trionfo nel torneo.

La classifica finale del Memorial Carlo Benucci:

1° posto – ACF Arezzo

2° posto – Aglianese

3° posto – Vigor

La manifestazione si è conclusa con la cerimonia di premiazione, affidata alle calciatrici della Primavera, alla presenza del presidente Massimo Anselmi e di Andrea Benucci, figlio di Carlo, a cui è stato dedicato l’evento.