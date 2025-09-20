23.1 C
Comune di Arezzo
sabato, Settembre 20, 2025
type here...
HomeIn primo pianoArezzo, vetro rotto sul bus: «’un vuliveno scendere dalla porta, han provato...

Arezzo, vetro rotto sul bus: «’un vuliveno scendere dalla porta, han provato dal finestrino!»

Sul bus scolastico più casino che allo stadio: e i vetri ne fanno le spese

Gino Perticai
By Gino Perticai

-

Sabato all’ ora di pranzo, sul pullman delle scuole Vasari, s’è sentito un bel CRACK!: un vetro del bus s’è frantumato come i sogni di chi crede ancora che i ragazzi stiano buoni e zitti.
Nessun ferito, a parte l’autista che c’ha rimesso la pazienza e la ditta che c’ha rimesso il cristallo.

Le telecamere di bordo, ci tiene a ricordare la AT, hanno ripreso tutto: dalle scoregge silenziose ai colpi di zaino che volavano peggio delle frecce tricolori. Le immagini son già pronte da consegnare alle autorità… o magari da montare in DVD come “Fast & Vasari: studenti all’arrembaggio”.

L’azienda, con voce seriosa, ricorda che esiste una Carta dei Servizi: peccato che per molti studenti la Carta più usata rimane sempre quella da panino.
E invita a comportarsi in modo civile. Ma qui, a sentire i racconti, più che civiltà ci vorrebbe la Legione Straniera.

Ora AT dice che parlerà con le scuole e le famiglie: probabilmente per spiegare che il bus è fatto per viaggiare, mica per allenarsi a fare il lancio del peso o la rottura delle tavole di karate.

Intanto, morale della favola: il vetro l’han rotto, le telecamere l’han visto e qualcuno, prima o poi, se la vedrà col babbo incazzato…  concludendo, “il vetro passa, ma il cazziatone resta”.

Articoli correlati:

L’Ortica edizione speciale: tesori, finti morti e cappotti d’oro Arezzo, piazza Risorgimento: tecnico o tavernellologo? Arezzo non scherza: qui l’estate ti svuota il portafoglio! Uomo esce dall’ospedale e impazzisce: agita una bottiglia come fosse un microfono a Sanremo Arezzo: 96mila pensionati e zero lavori! INPS conferma: i vecchi campano, i giovani annaspano! “O Patrizio, quando lo spalanchi ‘sto bar?” – Il Caffè dei Costanti tra chiusura, affetto popolare e cartelli poetici Monopattini selvatici e città abbandonata: cronache di ordinario disinteresse Arezzo capitale del paradosso: più paghi, più annusi! La raccolta rifiuti? Un’arte astratta firmata Ghinelli

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

Articolo precedente
Trionfo dell’ACF Arezzo al 1° Memorial Carlo Benucci Under 15
Gino Perticai
Gino Perticai
Dal 1973 nel mondo della comunicazione, una breve esperienza Milanese con A.P.C. agenzia di Marketing, con l’avvento delle prime radio in Fm inizia una serie di esperienze nelle radio locali: Radio Torre Petrarca, Radio OK, Golden Radio, Radio Life,  fino al 1998 momento in cui l’innata curiosità e la voglia di sperimentare novità lo portano a maturare il primo interesse sul world wide web. E' da lì che nel 2000 nasce l’idea delle prime testate regionali on line. Fonda Arezzo Notizie e la dirige fino al Giugno 2016. l'Ortica è la sua nuova scommessa.
- Advertisment -
clickandfly dervizi foto video con drone o senza per agriturismi cantine

Dello stesso autore

Sostieni L'Ortica

Un gesto per coltivare l'informazione libera.
Sostenere l'Ortica significa dare valore al giornalismo indipendente.
Con una donazione puoi contribuire concretamente al nostro impegno nel fornire notizie senza condizionamenti.
Ogni piccolo sostegno conta: unisciti a noi nella nostra missione per un'informazione libera e imparziale.
Grazie per il tuo sostegno prezioso.
Dona con Paypal

Arezzo News - L'Ortica notizie pungenti

Cronache locali. Critiche e punture senza peli sulla lingua.

Contattaci: info@clickey.it

Seguici

© Copyright - 2025 L'Ortica - Direttore responsabile Gino Perticai || Registro stampa Trib. di Arezzo n. 6 28/5/15 - ROC 26524 || CF PRTGNI54M09A390L

Remastered by Click&Fly drone video foto & web - Arezzo 2024