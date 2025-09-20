22.5 C
Comune di Arezzo
sabato, Settembre 20, 2025
type here...
HomeIn primo pianoIl giorno dopo la sconfitta: Guidonia furbo, Arezzo ingenuo

Il giorno dopo la sconfitta: Guidonia furbo, Arezzo ingenuo

Guidonia vince con furbizia e un super Mazzi; l’Arezzo paga ingenuità, vecchi difetti e poca cattiveria sotto porta

Cesare Fracassi
By Cesare Fracassi

-

Era prevedibile: le squadre che arrivano ad Arezzo hanno due strategie possibili. La prima è il classico “pullman” davanti alla porta, chiudere gli spazi e ripartire in contropiede con attaccanti veloci. La seconda è il “non gioco”, come fece la Vis Pesaro.

Il Guidonia invece ha scelto la terza via: mestiere, scaltrezza e un portierino classe 2003, Mazzi, che tra i pali si è dimostrato un vero felino. Non parliamo di una squadra da vertice, ma organizzata sì: davanti marpioni veri, con Bernardotto (già conosciuto ai tempi del Gubbio), furbo e fastidioso come pochi, spalleggiato da Zappella – ex amaranto – che ha servito subito l’assist vincente a Spavone. In mezzo Santoro e Andrea hanno retto bene, e dietro tutti ordinati, coperti dal loro numero uno, assoluto protagonista.

E l’Arezzo? Qui casca l’asino.
I piedi invertiti sulle fasce penalizzano il centravanti: niente cross dal fondo, solo tentativi accentrandosi o traversoni da posizioni basse che finiscono facile preda dei difensori. Lo vediamo da tre anni: i centravanti fanno fatica a segnare. Solo Gucci, con esperienza e colpo di testa, era riuscito ad arrivare in doppia cifra senza rigori.

A centrocampo, Guccione da solo non basta: lì serve un interditore vero. Iaccarino e Chierico hanno qualità, ma non sono uomini da recupero palla.
Dietro, poi, la squadra è lenta e poco furba: manca malizia, manca attenzione nei momenti chiave.

Conclusione da tifoso: servirebbero due punte in verticale davanti, un Varela da sfruttare solo per crossare a destra e un Pattarello fisso a sinistra. In mezzo, Mawuli è lento e macchinoso, ma indispensabile per dare sostanza. In difesa, in casa, meglio a tre, adattandosi agli attaccanti avversari.

E se non gira così, allora davvero… tutti in panchina! Ma almeno, io, la panchina ho provato a scaldarla!

Articoli correlati:

Guidonia espugna Arezzo: Mazzi decisivo, amaranto in affanno Guidonia colpo grosso ad Arezzo: decide Spavone, super Mazzi Scatti dal campo: Guidonia corsaro ad Arezzo Arezzo show contro la Primavera: 9 gol in vista del Gubbio Ora tocca alla Vis Pesaro… e non sarà una passeggiata Playoff Serie C: il Girone B dimostra la sua forza. E l’Arezzo può guardarsi allo specchio con orgoglio Varela scatta, Arena spinge e io… l’ho già detto: quest’anno si sale! Amaranto Channel diventa partner ufficiale Lega Pro: dirette e contenuti esclusivi sull’Arezzo

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

Articolo precedente
Bucine, infortunio sul lavoro: 73enne portato a Careggi con l’elisoccorso
Cesare Fracassi
Cesare Fracassi
Nato ad Arezzo nel 1946, in via Crispi 66, al suono della prima sirena del Fabbricone. Frequentò le elementari a Sant'Agnese, una scuola di vita e di battaglie. Dopo le medie, proseguì con il liceo classico e intraprese studi di medicina e giurisprudenza, completando tutti gli esami di quest'ultima. Calciatore dilettante, fondatore della squadra Tuscar Canaglia, sciatore agonistico e presidente della FISI provinciale. Esperienze lavorative: mangimista, bancario, consulente finanziario, orafo, advisor per carte di credito, ideatore della 3/F Card, registrata presso la SIAE (sezione Olaf n°1699 del 13/4/2000) con il titolo "Global System", agricoltore e, ora, pensionato.
- Advertisment -
clickandfly dervizi foto video con drone o senza per agriturismi cantine

Dello stesso autore

Sostieni L'Ortica

Un gesto per coltivare l'informazione libera.
Sostenere l'Ortica significa dare valore al giornalismo indipendente.
Con una donazione puoi contribuire concretamente al nostro impegno nel fornire notizie senza condizionamenti.
Ogni piccolo sostegno conta: unisciti a noi nella nostra missione per un'informazione libera e imparziale.
Grazie per il tuo sostegno prezioso.
Dona con Paypal

Arezzo News - L'Ortica notizie pungenti

Cronache locali. Critiche e punture senza peli sulla lingua.

Contattaci: info@clickey.it

Seguici

© Copyright - 2025 L'Ortica - Direttore responsabile Gino Perticai || Registro stampa Trib. di Arezzo n. 6 28/5/15 - ROC 26524 || CF PRTGNI54M09A390L

Remastered by Click&Fly drone video foto & web - Arezzo 2024