Bucine, infortunio sul lavoro: 73enne portato a Careggi con l'elisoccorso

Bucine, infortunio sul lavoro: 73enne portato a Careggi con l’elisoccorso

Paura in mattinata per un infortunio sul lavoro nel comune di Bucine

Momenti di apprensione questa mattina a Bucine per un infortunio sul lavoro che ha visto coinvolto un uomo di 73 anni. L’allarme è scattato intorno alle 9.40, quando il 118 della ASL Toscana Sud Est è stato attivato per soccorrere l’anziano.

Sul posto sono intervenuti i sanitari con un’ambulanza infermierizzata della Misericordia di Montalto e le forze dell’ordine. Le condizioni dell’uomo hanno reso necessario l’intervento dell’elisoccorso Pegaso 1, che lo ha trasportato in codice giallo all’ospedale Careggi di Firenze.

Dell’accaduto è stato informato anche il servizio PISLL, competente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

