Monete dal mondo. Tesori dalle Collezioni Bruschi e Bistoni

Monete dal mondo. Tesori dalle Collezioni Bruschi e Bistoni

Viaggio tra storia e cultura attraverso monete e cartamoneta dalle collezioni Bruschi e Bistoni

La Casa Museo dell’Antiquariato Ivan Bruschi di Arezzo, parte del patrimonio di Intesa Sanpaolo, inaugura la mostra Monete dal mondo. Tesori dalle Collezioni Bruschi e Bistoni, visitabile dal 18 settembre 2025 all’11 gennaio 2026.

Curata da Franca Maria Vanni, consulente della Sezione Numismatica della Fondazione Ivan Bruschi, l’esposizione offre al pubblico l’occasione unica di ammirare per la prima volta una parte importante della collezione di monete metalliche della Fondazione e una preziosa selezione di cartamoneta di proprietà di Intesa Sanpaolo, custodita presso la Casa Museo.

Il percorso espositivo invita a un vero e proprio viaggio attraverso la storia e la cultura di diversi Paesi, europei ed extraeuropei. Ogni moneta racconta tradizioni, eventi e identità delle nazioni che l’hanno emessa, trasformandosi in piccole ma straordinarie testimonianze del passato.

“Questa mostra dimostra la capacità della Fondazione di valorizzare i patrimoni custoditi, arricchiti dal prezioso contributo delle collezioni di Intesa Sanpaolo. È un percorso che riflette lo spirito eclettico di Ivan Bruschi e che si rivolge a un pubblico ampio: dagli appassionati di numismatica agli amanti dell’arte, della storia e dell’antiquariato” – afferma Luca Benvenuti, Presidente della Fondazione Ivan Bruschi.

A sottolineare l’importanza culturale dell’iniziativa, il Conservatore della Fondazione, Carlo Sisi, aggiunge: “La Fondazione mira a valorizzare tutte le sezioni della sua vasta collezione, con una visione di polo culturale multidisciplinare al servizio della comunità. Questa esposizione numismatica presenta non solo la ricca raccolta di monete di Ivan Bruschi, ma anche, per la prima volta, un nucleo di rari e preziosi esemplari della collezione di cartamoneta di Intesa Sanpaolo, una delle più complete in Europa”.

Le monete in mostra, suddivise in cinque sezioni geografiche – Europa, Medio Oriente, Africa, America ed Estremo Oriente – rappresentano un patrimonio culturale di grande valore, ciascuna testimonianza di momenti storici e culturali che hanno segnato le civiltà di riferimento.

