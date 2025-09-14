22.6 C
Assemblea pubblica di Arezzo 2020 a sostegno di Francesco Romizi, candidato capolista AVS alle regionali

Incontro pubblico per confrontarsi su idee e progetti per Arezzo e la Toscana in vista delle elezioni regionali

Domani, lunedì 15 settembre alle ore 21.15, al Circolo Aurora in Piazza Sant’Agostino ad Arezzo, si terrà l’assemblea dei soci di Arezzo 2020, aperta a cittadini, associazioni e comitati.

L’incontro rappresenta un’occasione di confronto pubblico in vista delle elezioni regionali del 12 e 13 ottobre, che rinnoveranno il Consiglio regionale della Toscana e il Presidente della Giunta regionale.

Arezzo 2020 organizza questa assemblea per sostenere concretamente il percorso di Francesco Romizi, consigliere comunale e capolista di Alleanza Verdi Sinistra nel collegio di Arezzo.

Durante l’evento saranno condivise idee, proposte e programmi per il territorio, con particolare attenzione al rinnovamento sociale, economico e ambientale in Toscana e ad Arezzo. L’iniziativa punta anche a favorire la costruzione di una coalizione unitaria e progressista in città, capace di rispondere in modo concreto ai bisogni dei cittadini.

