Assemblea pubblica di Arezzo 2020 a sostegno di Francesco Romizi, candidato capolista AVS alle regionali

Domani, lunedì 15 settembre alle ore 21.15, al Circolo Aurora in Piazza Sant’Agostino ad Arezzo, si terrà l’assemblea dei soci di Arezzo 2020, aperta a cittadini, associazioni e comitati.

L’incontro rappresenta un’occasione di confronto pubblico in vista delle elezioni regionali del 12 e 13 ottobre, che rinnoveranno il Consiglio regionale della Toscana e il Presidente della Giunta regionale.

Arezzo 2020 organizza questa assemblea per sostenere concretamente il percorso di Francesco Romizi, consigliere comunale e capolista di Alleanza Verdi Sinistra nel collegio di Arezzo.

Durante l’evento saranno condivise idee, proposte e programmi per il territorio, con particolare attenzione al rinnovamento sociale, economico e ambientale in Toscana e ad Arezzo. L’iniziativa punta anche a favorire la costruzione di una coalizione unitaria e progressista in città, capace di rispondere in modo concreto ai bisogni dei cittadini.