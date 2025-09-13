Oggi pomeriggio, intorno alle 16:25, si è verificato un incidente in moto lungo la Strada Regionale 70 a Montemignaio. Sul posto è intervenuto il 118 della Asl Toscana Sud Est con il supporto di India 4 della Misericordia di Stia. La persona coinvolta, una donna di 46 anni, è stata trasferita in codice 3 al pronto soccorso dell’ospedale di Ponte a Niccheri.
Montemignaio, incidente in moto sulla SR70: donna di 46 anni in codice 3
Paura lungo la SR70, motociclista finisce in ospedale
