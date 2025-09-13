22.1 C
Comune di Arezzo
sabato, Settembre 13, 2025
type here...
HomeCronacheFatti di cronacaMontemignaio, incidente in moto sulla SR70: donna di 46 anni in codice...

Montemignaio, incidente in moto sulla SR70: donna di 46 anni in codice 3

Paura lungo la SR70, motociclista finisce in ospedale

Redazione
By Redazione

-

Oggi pomeriggio, intorno alle 16:25, si è verificato un incidente in moto lungo la Strada Regionale 70 a Montemignaio. Sul posto è intervenuto il 118 della Asl Toscana Sud Est con il supporto di India 4 della Misericordia di Stia. La persona coinvolta, una donna di 46 anni, è stata trasferita in codice 3 al pronto soccorso dell’ospedale di Ponte a Niccheri.

Articoli correlati:

Grave incidente in moto a Stia: giovane di 26 anni trasportato in codice rosso a Careggi Incidente in moto a Bucine: ferito un minorenne, trasportato alle Scotte in codice 3 Incidente in moto sulla E45: 75enne trasportato al pronto soccorso in codice giallo Orafo rapinato: finti agenti lo aggrediscono e fuggono con 2.600 euro in preziosi Pupo celebra 70 anni a Ponticino con fan e vip Arezzo, incidente in via Anconetana: morto il 50enne Emanuele Di Rocco Incidente tra due auto a Lucignano: cinque feriti, interviene anche l’elisoccorso Arezzo, la Guardia di Finanza sequestra oltre 400 kg di argento e mezzo chilo d’oro: denunciato imprenditore romano

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

Articolo precedente
La clessidra del tempo
Redazione
Redazionehttps://www.lortica.it/
L'Ortica: Notizie pungenti, d'intrattenimento e cronache locali. Le ultimissime notizie, ma anche critiche e punture, senza peli sulla lingua.
- Advertisment -
clickandfly dervizi foto video con drone o senza per agriturismi cantine

Dello stesso autore

Sostieni L'Ortica

Un gesto per coltivare l'informazione libera.
Sostenere l'Ortica significa dare valore al giornalismo indipendente.
Con una donazione puoi contribuire concretamente al nostro impegno nel fornire notizie senza condizionamenti.
Ogni piccolo sostegno conta: unisciti a noi nella nostra missione per un'informazione libera e imparziale.
Grazie per il tuo sostegno prezioso.
Dona con Paypal

Arezzo News - L'Ortica notizie pungenti

Cronache locali. Critiche e punture senza peli sulla lingua.

Contattaci: info@clickey.it

Seguici

© Copyright - 2025 L'Ortica - Direttore responsabile Gino Perticai || Registro stampa Trib. di Arezzo n. 6 28/5/15 - ROC 26524 || CF PRTGNI54M09A390L

Remastered by Click&Fly drone video foto & web - Arezzo 2024