San Giovanni Valdarno: fugge sui binari alla vista della Finanza, arrestato con oltre 300 grammi di cocaina

Nell’ambito delle attività di prevenzione e contrasto ai traffici illeciti, la Guardia di Finanza di Arezzo ha intensificato i controlli sul territorio provinciale.

Durante un’operazione recente, i militari della Compagnia di San Giovanni Valdarno hanno notato, nei pressi di Piazza della Repubblica, un individuo che con atteggiamento sospetto riceveva un borsello da un’altra persona. Alla vista delle Fiamme Gialle, entrambi si sono dati alla fuga in direzioni opposte, utilizzando le proprie biciclette.

I finanzieri si sono concentrati sull’uomo in possesso del borsello, che ha abbandonato il mezzo a due ruote e ha tentato di far perdere le proprie tracce attraversando di corsa i binari della ferrovia. L’inseguimento, però, non si è interrotto e i militari sono riusciti a bloccarlo.

All’interno del borsello sono stati rinvenuti oltre 300 grammi di cocaina, pronti per lo spaccio. L’uomo è stato arrestato e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria.