Porta del Foro torna a vincere la Lancia d’Oro dopo quattro anni di attesa

Porta del Foro torna al trionfo dopo un digiuno che durava dal giugno 2019. I giallo-cremisi si sono aggiudicati la Lancia d’Oro al termine di due spareggi con Porta Sant’Andrea e, per il popolo della Chimera, è stato un tripudio di gioia indescrivibile. La vittoria mancava da troppo tempo, ma già dallo scorso anno, con l’arrivo di Enrico Vedovini alla guida tecnica, si era capito che la direzione intrapresa era quella giusta. Due volte allo spareggio (giugno 2022 e giugno 2023) e oggi, finalmente, il successo tanto atteso.

La cronaca della Giostra

Porta Crucifera affida l’apertura a Gabriele Innocenti su Romina, ma la cavalla parte male e la carriera non è delle migliori: il giostratore si ferma a 3 punti e, salvo clamorosi errori degli avversari, i rosso-verdi sono già fuori gioco.

Tocca quindi a Tommaso Marmorini di Porta Sant’Andrea: in sella a Toro Seduto segna 4 punti, lo stesso punteggio ottenuto da Gianmaria Scortecci su Doc per Porta Santo Spirito.

Il primo centro della giornata è di Francesco Rossi che, con Hollywood, cancella il rosso del 5. Non vi sono dubbi sul punteggio, confermato anche dal cartellone visibile per pochi attimi.

Nella seconda tornata, Lorenzo Vanneschi con Skate tenta di forzare l’impatto con il Buratto sperando nella rottura della lancia, ma resta a 4 punti. Subito dopo, Saverio Montini su Bianca realizza un ottimo 5 che rilancia le speranze bianco-verdi. Elia Cicerchia su Toni per Porta Santo Spirito si ferma invece a 4: giallo-blu e rosso-verdi sono fuori dalla sfida.

Porta del Foro manda al pozzo Matteo Vitellozzi con Lakota. Il giostratore ha la possibilità di chiudere i giochi, ma per vincere deve centrare il 5. Con un 4 si va allo spareggio con Sant’Andrea, ed è proprio quello che accade.

Gli spareggi decisivi

Nel primo spareggio Montini e Rossi mettono entrambi a segno un 5 perfetto. Si va al secondo spareggio: Marmorini marca solo 3 punti e lascia strada a Vitellozzi. L’atmosfera è carica di tensione: il quartiere giallo-cremisi sogna, ma la paura di un errore è palpabile. Vitellozzi, però, non sbaglia: colpisce il 4 in maniera sicura, senza rischiare, e riporta la vittoria tanto agognata a San Lorentino.

Esplode la festa giallo-cremisi

Il popolo della Chimera esplode in un boato di gioia: urla, salti e un fiume di lacrime bagnano costumi e vestiti, ma nessuno ci fa caso. È un abbraccio collettivo che suggella una giornata storica.

La vittoria di Porta del Foro è il frutto di una programmazione seria e lungimirante che, ne siamo certi, ha posto le basi per un futuro da protagonisti. Non va dimenticata, inoltre, la giovane coppia che venerdì scorso si è aggiudicata la Prova Generale con due centri da 5. Le premesse ci sono tutte: il successo odierno è ossigeno puro per continuare con rinnovato entusiasmo.