Pronto soccorso, ticket e nuove regole: chiarimenti dalla Asl Toscana sud est

Dal gennaio 2025 sono cambiate le procedure per i pagamenti in Pronto soccorso. La Asl Toscana sud est ribadisce che le cure urgenti (codici 1, 2 e 3) restano gratuite per tutti i cittadini italiani ed europei con tessera sanitaria.

Per i casi meno gravi (codici 4 e 5) è previsto un ticket tra 25 e 50 euro, salvo esenzioni. I non iscritti al SSN o senza tessera TEAM devono invece pagare l’intera prestazione.

Pagamenti più semplici grazie a totem in ospedale e al sistema PagoPA. La Asl ricorda che il Pronto soccorso va usato solo in situazioni di reale urgenza.