Incidente alle 19 in via Benvenuti ad Arezzo: una moto e un’auto si sono scontrate. Sul posto autoinfermierizzata, Croce Bianca e Polizia Municipale. Un giovane di 21 anni è stato trasportato in codice 2 al San Donato.
Scontro tra auto e moto in via Benvenuti: 21enne in ospedale
Giovane motociclista soccorso dopo lo scontro con un’auto, traffico momentaneamente rallentato
