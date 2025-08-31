24.7 C
Comune di Arezzo
domenica, Agosto 31, 2025
type here...
HomeCronacheFatti di cronacaScontro tra auto e moto in via Benvenuti: 21enne in ospedale
OSPEDALE

Scontro tra auto e moto in via Benvenuti: 21enne in ospedale

Giovane motociclista soccorso dopo lo scontro con un’auto, traffico momentaneamente rallentato

Redazione
By Redazione

-

Incidente alle 19 in via Benvenuti ad Arezzo: una moto e un’auto si sono scontrate. Sul posto autoinfermierizzata, Croce Bianca e Polizia Municipale. Un giovane di 21 anni è stato trasportato in codice 2 al San Donato.

Articoli correlati:

Incidente stradale in via Tarlati: minore trasportato al San Donato Grave incidente ad Arezzo: scontro tra furgone portavalori e auto all’incrocio del Gavardello Scontro frontale sul raccordo Arezzo-Battifolle: due feriti trasportati in ospedale Due incidenti in moto nel Casentino e ad Arezzo: due feriti in codice giallo Incidente tra due auto sulla SS73 ad Arezzo: due feriti in codice 2 al San Donato Scontro tra auto e moto in via Calamandrei: due feriti trasportati al San Donato Anziano di 88 anni muore dopo un mese e mezzo dall’incidente stradale Fulmine ad Arezzo: meteorologo sfiorato mentre cerca il gatto durante il temporale

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

Articolo precedente
Arezzo, città della musica… stonata sulle targhe!
Articolo successivo
Monte San Savino: scorci e curiosità dal Grande Mercato delle Pulci
Redazione
Redazionehttps://www.lortica.it/
L'Ortica: Notizie pungenti, d'intrattenimento e cronache locali. Le ultimissime notizie, ma anche critiche e punture, senza peli sulla lingua.
- Advertisment -
clickandfly dervizi foto video con drone o senza per agriturismi cantine

Dello stesso autore

Sostieni L'Ortica

Un gesto per coltivare l'informazione libera.
Sostenere l'Ortica significa dare valore al giornalismo indipendente.
Con una donazione puoi contribuire concretamente al nostro impegno nel fornire notizie senza condizionamenti.
Ogni piccolo sostegno conta: unisciti a noi nella nostra missione per un'informazione libera e imparziale.
Grazie per il tuo sostegno prezioso.
Dona con Paypal

Arezzo News - L'Ortica notizie pungenti

Cronache locali. Critiche e punture senza peli sulla lingua.

Contattaci: info@clickey.it

Seguici

© Copyright - 2025 L'Ortica - Direttore responsabile Gino Perticai || Registro stampa Trib. di Arezzo n. 6 28/5/15 - ROC 26524 || CF PRTGNI54M09A390L

Remastered by Click&Fly drone video foto & web - Arezzo 2024