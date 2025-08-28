28.8 C
Comune di Arezzo
giovedì, Agosto 28, 2025
Blitz interforze ad Arezzo e Montevarchi

Operazioni interforze “ad alto impatto” con fogli di via e sequestri

Proseguono i controlli settimanali interforze ad “alto impatto” nei centri urbani di Arezzo e Montevarchi, disposti dal Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal Prefetto e coordinati dal Questore. Le operazioni, mirate a incrementare la percezione di sicurezza e a prevenire comportamenti illegali, hanno portato anche questa settimana a risultati significativi.

Ad Arezzo, i Carabinieri hanno identificato 75 persone, tra cui 22 cittadini stranieri. Durante le verifiche, nella zona di Campo Marte sono stati rinvenuti alcuni grammi di hashish e cocaina, suddivisi in 18 dosi, abbandonati da uno spacciatore fuggito alla vista dei controlli. Parallelamente, la Squadra Mobile della Polizia di Stato ha arrestato un cittadino straniero sorpreso dopo un furto alla Coop di via Veneto, dove aveva tentato di sottrarre alcune bottiglie di olio, poi restituite al supermercato.

A Montevarchi, il Commissariato locale, con due pattuglie affiancate da agenti in borghese, Polizia Municipale e Guardia di Finanza di San Giovanni Valdarno, ha identificato 33 persone, di cui 15 straniere, nelle zone centrali del paese.

L’attività congiunta delle Forze dell’Ordine ha inoltre permesso alla Divisione Anticrimine della Questura di Arezzo di notificare cinque fogli di via obbligatori a soggetti provenienti da comuni diversi da quelli di residenza, responsabili di reati contro il patrimonio.

