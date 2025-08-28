52ª Scalata al Castello di Arezzo: dominio Burundi, ma brillano anche gli azzurri (Foto)

Piazza Guido Monaco, grande festa di sport per la 52ª Scalata al Castello di Arezzo sui 5 e 10 km.



L’edizione 2025 della storica corsa toscana è stata caratterizzata da un vero e proprio trionfo per gli atleti del Burundi, che hanno conquistato entrambe le prove principali: Elvanie Nimbona sui 5 km femminili e la sorpresa Therence Bizoza sui 10 km maschili.

Le gare hanno offerto spettacolo ed emozioni fin dall’inizio. Nel confronto femminile si è vissuta una sfida avvincente all’ultimo giro tra le azzurre Valentina Gemetto e Sofiia Yaremchuk, opposte alle burundesi Nimbona e Micheline Nihomahoro. Alla fine ha prevalso Nimbona con il tempo di 15’52”, mentre Gemetto (15’55”) e Yaremchuk (15’57”) hanno confermato la loro competitività internazionale. Per Yaremchuk, primatista italiana di mezza e maratona, è arrivato anche il nuovo personale sui 5 km. Bene anche le altre italiane, con Fracassini, Settino e Giorgi che hanno migliorato i loro limiti.

La gara maschile, molto tattica nei primi giri, ha visto il ribaltone finale: il favorito etiope Haile Telahun Bekele, atteso per un possibile record, è stato sorpreso dall’allungo irresistibile di Therence Bizoza, che ha chiuso in 28’19” con un progresso di quasi un minuto sul personale. Ottime prove anche degli azzurri: Yohannes Chiappinelli (5° in 28’46”) e Pasquale Selvarolo (6° in 28’48”) hanno migliorato le rispettive prestazioni stagionali.

A precedere le gare internazionali, la prova in linea di 10 km ha visto il successo degli atleti di casa dell’U.P. Policiano Arezzo Atletica, società organizzatrice: Michele Pastorini e Giulia Sadocchi hanno firmato la doppietta.

Il programma ha proposto anche la spettacolare partenza unica uomini/donne, vinta rispettivamente dalla keniana Purity Gitonga e dal connazionale Joseph Kimeli Kimutai, che ha dimostrato ancora una volta di essere tra i più forti interpreti del mezzofondo internazionale.

Il pomeriggio si era aperto con le gare giovanili e con la prova amatoriale di 10 km valida per il campionato regionale toscano, vinta da Girma Castelli e da Valentina Mattesini, idolo di casa.

Prossimo appuntamento per gli appassionati sarà domenica 26 ottobre con la Maratonina Città di Arezzo, sempre firmata U.P. Policiano.

Classifica femminile: 1^ Nimbona (Carmax Camaldolese) 15’52”, 2^ Gemetto (Caivano Runners) 15’55”, 3^ Yaremchuk (C.S. Eser3cito) 15’57”, 4^ Nihomahoro (Nissolino Sport) 16’01”, 5^ Fracassini (Atl. ARCS Cus Pg) 16’35”, 6^ Settino (Toscana Atl. Empoli Nissan) 16’44”, 7^ Mukandanga (Orecchiella Garfagnana) 17’05”.

Classifica maschile: 1° Bizoza (Toscana Atl. Jolli) 28’19”, 2° Bekele (Eth) 28’26”, 3° Ntakarutimana (Casone Noceto), 4° Kenduiywo (Ken) 28’44”, 5° Chiappinelli (C.S. Carabinieri) 28’46”, 6° Selvarolo (G.S. Fiamme Azzurre) 28’48”, 7° Towett (Ken) 29’01”, 8° Sindayikengera (U.S. Querica DaoConad) 29’05”.