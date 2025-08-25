Polifonico o Polifarlocco?

Dall’arte corale alla fiera dello strappo al regolamento

Vincono cori che nemmeno erano iscritti. Applausi, sipario, e fanculo la credibilità!

Arezzo, patria della musica, città del canto, luogo sacro dei madrigali e dei cori angelici.

E invece no. Il Polifonico ha deciso di fare scuola: la prima competizione al mondo dove puoi vincere senza partecipare. Basta esserci… di straforo!

Eh sì, perché – come denuncia su Facebook Lorenzo Donati – in una categoria “a voto del pubblico” sono stati infilati due cori non iscritti: uno locale e l’altro diretto nientemeno che dal segretario della Giuria. Manco nei film di Totò: “Alò facciamo entrare anche el cugino, che sennò se sente escluso!”.

Lorenzo Donati prosegue: “Non è polemica, è legalità”. Eh, legalità… qui siamo alla legalibidine, roba da ridere se non ci fosse da piangere.

Un coro di Arezzo (guarda caso!) e uno diretto dal segretario della giuria (ri-guarda caso!) buttati dentro alla categoria col voto del pubblico.

Risultato: vince chi non partecipa. Un po’ come andare al supermercato, rubare due bistecche e trovare anche lo scontrino in tasca.

Oh, ma mica per modo di dire: erano fuori gara, e invece tac! Premio in tasca. Come se alla Giostra del Saracino dessero la lancia a due fantini che passavano di lì in bicicletta.

Gli appassionati gridano allo scandalo. Raissa scrive che così il Polifonico “perde di credibilità internazionale”. Mauro aggiunge: “si sta inquinando tutto”. Ma forse è un fraintendimento: non è inquinamento, è riciclaggio creativo delle regole.

Ora, qualcuno mi dirà: “Non fate polemica, è solo musica”.

Eh no, perché se io pago l’iscrizione, studio, preparo un coro e vengo a farmi giudicare… e poi scopro che vince chi non ha manco compilato il modulo… allora la musica diventa stornello di presa per il culo.

E così Arezzo si ritrova con un Polifonico che rischia di diventare il Polifarlocco.

Il messaggio per il futuro è chiaro: iscriversi è da fessi. Conviene presentarsi al pubblico con un sorriso e una chitarra in mano: tanto un premio te lo danno lo stesso.

“Vincono i cori non iscritti, applausi ai furbi e pernacchie ai fessi. E vissero tutti scontenti e… imbrogliati!”

Ma forse il titolo nuovo del concorso è già pronto:

POLIFARLOCCO – Festival internazionale della frittata.

E occhio: prossimamente si potrà partecipare anche via selfie. Basta mandare una foto col cane che ulula, e zac, premio garantito.

Il commento:

A questo punto, per il prossimo anno si consiglia: