Un elogio al Presidente: passione, impegno e visione per l’Arezzo Calcio

Il riconoscimento a una famiglia che, con determinazione e tenacia, ha riportato entusiasmo e prospettive al calcio aretino

Cesare Fracassi
By Cesare Fracassi

Sì, forse qualcuno potrà definirmi “ruffiano” o “leccaculo”… e altro ancora. Ma è innegabile che oggi l’Arezzo Calcio sia tra le squadre favorite, che la società stia crescendo e sviluppandosi in più settori, portando lustro alla città e coinvolgendo anche sponsor e tifosi verso un unico obiettivo: raggiungere i traguardi più ambiti, anche in campo sportivo.

Se dal palco sono arrivati i ringraziamenti al Presidente e alla Presidentessa per l’impegno profuso, mancava la voce di uno dei più vecchi sostenitori dell’Arezzo, dagli anni ’50 ad oggi ho seguito con passione, tra alti e bassi, le vicende della squadra. Da testimone diretto non posso che riconoscere la volontà, a volte persino testarda, dell’intera famiglia del Presidente nel perseguire questo progetto.

In una cornice suggestiva – al cospetto del monumento a Petrarca, sotto lo sguardo del campanile appuntito della Cattedrale – sono state presentate le squadre, dalla scuola calcio fino alla prima squadra guidata da Mister Bucchi. A loro spetta ora il compito di affrontare ogni avversario con la stessa determinazione e lo stesso spirito di chi oggi merita questo elogio.

Nato ad Arezzo nel 1946, in via Crispi 66, al suono della prima sirena del Fabbricone. Frequentò le elementari a Sant'Agnese, una scuola di vita e di battaglie. Dopo le medie, proseguì con il liceo classico e intraprese studi di medicina e giurisprudenza, completando tutti gli esami di quest'ultima. Calciatore dilettante, fondatore della squadra Tuscar Canaglia, sciatore agonistico e presidente della FISI provinciale. Esperienze lavorative: mangimista, bancario, consulente finanziario, orafo, advisor per carte di credito, ideatore della 3/F Card, registrata presso la SIAE (sezione Olaf n°1699 del 13/4/2000) con il titolo "Global System", agricoltore e, ora, pensionato.
