Arrestata badante per resistenza a pubblico ufficiale. La Polizia di Stato esegue anche tre ordini di carcerazione

Controlli serrati sul territorio: un arresto per resistenza a pubblico ufficiale e tre carcerazioni eseguite in pochi giorni

Fine settimana di controlli intensificati per la Polizia di Stato. Le Volanti della Questura hanno arrestato una cittadina rumena, impiegata come badante presso un anziano, con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale.
All’arrivo degli agenti, chiamati per un intervento nell’abitazione dove la donna presta servizio, la stessa – per ragioni ancora in fase di accertamento – si è scagliata contro di loro, tentando persino di farli cadere dalle scale. Bloccata con non poche difficoltà, è stata condotta in sicurezza e, dopo l’udienza di convalida, condannata a otto mesi di reclusione.

Parallelamente, la Squadra Mobile ha dato esecuzione a tre distinti ordini di carcerazione. In manette un cittadino nigeriano condannato per spaccio di sostanze stupefacenti; un rumeno sorpreso a Castiglion Fiorentino, che deve ancora scontare un anno di pena per furto in abitazione; e infine un uomo già ai domiciliari per reati contro il patrimonio, la cui misura è stata aggravata a causa delle reiterate assenze rilevate durante i controlli.

Articoli correlati:

