Arezzo: le barriere resistono più dei Longobardi

Arezzo e barriere: le pedane latitano, i disabili restano fuori

Gianni Bufaloni
By Gianni Bufaloni

-

Ilaria Bidini torna all’attacco con un post sulla pagina Sei di Arezzo se: “Ho rotto le scatole al Comune sulle barriere architettoniche”.
Risposta del Comune: “Tranquilla, le ricostruiamo più solide.”

“Arezzo città d’arte: per entrare in farmacia serve più equilibrio che per fare il funambolo sul filo.”

Le pedane mancano, ma le sagre abbondano.
E mentre in Emilia Romagna i locali hanno le rampe, qui l’unica rampa è quella di lancio delle promesse elettorali.

“Le chiese aretine sono accessibili solo col miracolo. Prenotatevi col Santo Patrono.”

Bidini chiede notizie sul PEBA (Piano Eliminazione Barriere Architettoniche).
Il Comune risponde che c’è: ma è custodito nel medesimo cassetto della metro leggera, del progetto dello stadio e del ponte sul mare.

“In campagna elettorale i disabili ricompaiono magicamente. Tipo Pokémon rari: li vedi, ci fai la foto e poi spariscono.”

Intanto Arezzo si fregia della Città del Natale, con le casette di legno e i mercatini… peccato che per entrarci serva la patente da scalatore.

“Arezzo, città storica: le barriere architettoniche ormai sono patrimonio UNESCO.”

Gianni Bufaloni
Gianni Bufaloni (nato il 1° aprile di un anno imprecisato, perché gli piace mantenere un alone di mistero) è un giornalista, scrittore e debunker di professione, noto per il suo acume nel smontare bufale e teorie del complotto con una buona dose di ironia. Cresciuto tra vecchie macchine da scrivere, giornali ingialliti e discussioni animate al bar, sviluppa fin da giovane un'insana passione per la verità… e per il caffè corretto. Dopo una laurea mai del tutto confermata in Giornalismo Investigativo presso l'Università della Vita e un master in Sarcasmo Applicato, si dedica alla sua missione: scovare fandonie, ridicolizzare fake news e dare il tormento ai complottisti più fantasiosi. Ha collaborato con testate inesistenti come Il Giornale delle Bufale, La Verità (Quella Vera) e Fact-Checker’s Monthly, oltre a essere autore del bestseller immaginario "La Terra è rotonda e altre scomode verità". Attualmente vive tra la redazione e i social, dove smonta quotidianamente le teorie più assurde con il suo motto: "Una bufala al giorno toglie il neurone di torno". Se lo cercate, probabilmente sta battibeccando con qualche utente convinto che gli Illuminati controllino il meteo.
