PD Arezzo: "Giunta Ghinelli investa in manutenzione o si faccia da parte"

PD Arezzo: “Giunta Ghinelli investa in manutenzione o si faccia da parte”

I consiglieri comunali Donati e Caneschi attaccano l'Amministrazione dopo l'ultimo nubifragio: "Incapacità sotto gli occhi di tutti, basta scuse". Minacciano un piano alternativo in vista delle elezioni

Dopo le forti piogge che hanno messo in ginocchio la città, il Partito Democratico di Arezzo lancia un duro attacco al sindaco Alessandro Ghinelli e alla sua giunta, accusandoli di “incapacità” e di nascondersi dietro “fantomatiche scuse” invece di risolvere i problemi dei cittadini.

A parlare sono i consiglieri comunali PD Giovanni Donati e Alessandro Caneschi, che in una nota stampa non usano mezzi termini: la gestione della manutenzione urbana è ormai “inadeguata sotto gli occhi di tutti”. Come prove portano all’attenzione “lavori costati milioni di euro e già danneggiati prima di compiere il primo anno di vita”, come il sottopasso Baldaccio, e “opere mai finite, ridotte a paludi”, come l’area della ex caserma di Via Filzi.

Le critiche si concentrano poi sulla vicesindaca Lucia Tanti, rea, a loro dire, di aver “spostato l’obiettivo sulla Regione” dopo il primo maltempo, invece di provvedere immediatamente a pulire le caditoie. “Se lo avesse fatto – scrivono i consiglieri – forse la seconda ondata avrebbe provocato minori danni”.

Il PD lancia quindi un ultimatum all’Amministrazione comunale, indicando due vie: “O il sindaco e la sua giunta, anziché impegnarsi in esercizi di scarica barile, si fanno da parte per manifesta incapacità, o usando un briciolo di dignità si confrontano con noi” per discutere un piano straordinario di manutenzione.

I democratici si dicono pronti a mettere sul tavolo tutte le proposte fatte in questi anni e “puntualmente inascoltate”. Ma avvertono: se la Giunta si mostrerà ancora una volta “sorda e cieca”, i cittadini sappiano che il PD, in vista delle elezioni del prossimo anno, metterà la manutenzione della cosa pubblica in cima alla lista delle priorità di una sua eventuale futura amministrazione.

